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Лукашенко запретил День Воли на «Динамо»
Празднования 25 марта Дня Воли на стадионе «Динамо» в Минске не будет, заявил Александр Лукашенко во время «Большого разговора с президентом» 1 марта.
«Что касается празднования на стадионе «Динамо» — этого не будет. Мэр города это слышит», — добавил он.
Официальный лидер Беларуси прямо дал понять, что не хочет видеть оппозицию в центре Минска даже с праздничными мероприятиями и отправил всех на площадь Бангалор (разрешенное место для акций),
«Зачем вы лезете на стадион «Динамо»? Вы знаете, это даже личное оскорбление. Вы знаете, сколько я вложил туда, в реконструкцию стадиона, собирая по крохам деньги, нажимая на предпринимателей, бюджет выделял — подготовились к Европейским играм. Всему миру продемонстрируем! А вы уже лезете на этот стадион «Динамо», если есть место для проведения подобных акций», — эмоционально высказался Лукашенко.
При этом, он назвал столетие провозглашения БНР великим этапом и фактически дал понять, что подобное в центре Минска не повторится.
В свою очередь, один из инициаторов подачи заявки на проведение праздника на стадионе «Динамо» Павел Белоус назвал
В 2018 году праздничные мероприятия возле оперного театра в Минске в честь 100-летия провозглашения БНР, по оценкам организаторов, собрали до 50 тыс. человек.
В этом году заявку на празднование 24 марта на стадионе «Динамо»
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Празднования 25 марта Дня Воли на стадионе «Динамо» в Минске не будет, заявил Александр Лукашенко во время «Большого разговора с президентом» 1 марта.
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