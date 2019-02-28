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Лукашенко запретил День Воли на «Динамо»

01.03.2019 17:51 — Разное | БДГ  
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Празднования 25 марта Дня Воли на стадионе «Динамо» в Минске не будет, заявил Александр Лукашенко во время «Большого разговора с президентом» 1 марта.

«Что касается празднования на стадионе «Динамо» — этого не будет. Мэр города это слышит», — добавил он.

Официальный лидер Беларуси прямо дал понять, что не хочет видеть оппозицию в центре Минска даже с праздничными мероприятиями и отправил всех на площадь Бангалор (разрешенное место для акций), пишут Naviny.by.

«Зачем вы лезете на стадион «Динамо»? Вы знаете, это даже личное оскорбление. Вы знаете, сколько я вложил туда, в реконструкцию стадиона, собирая по крохам деньги, нажимая на предпринимателей, бюджет выделял — подготовились к Европейским играм. Всему миру продемонстрируем! А вы уже лезете на этот стадион «Динамо», если есть место для проведения подобных акций», — эмоционально высказался Лукашенко.

При этом, он назвал столетие провозглашения БНР великим этапом и фактически дал понять, что подобное в центре Минска не повторится.

В свою очередь, один из инициаторов подачи заявки на проведение праздника на стадионе «Динамо» Павел Белоус назвал в своем Facebook Бангалор проклятым местом, посчитав предложение Лукашенко издевательством. «Если не «Динамо», то в городе есть много достойных площадок», - заявил бизнесмен.

В 2018 году праздничные мероприятия возле оперного театра в Минске в честь 100-летия провозглашения БНР, по оценкам организаторов, собрали до 50 тыс. человек.

В этом году заявку на празднование 24 марта на стадионе «Динамо» подали Партия БНФ и культурная площадка «Арт Сядзіба». Ранее от проведения праздника отказывалось руководство стадиона. Кроме того, на 25 марта три политические силы — Белорусская социал-демократическая партия (Грамада), Объединенная гражданская партия и движение «За Свободу» — подали в Мингорисполком заявку на проведение на площадке около Большого театра оперы и балета митинга, приуроченного ко Дню Воли.

 
Теги: Минск
 
 
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Празднования 25 марта Дня Воли на стадионе «Динамо» в Минске не будет, заявил Александр Лукашенко во время «Большого разговора с президентом» 1 марта.
 
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