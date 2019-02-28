Глава МИД рассказал, из-за чего упрощение визового режима с ЕС затягивается





Глава Министерства иностранных дел Владимир Макей прокомментировал переговоры по упрощению визового режима Беларуси с Евросоюзом и рассказал о сложностях с подписанием базового соглашения с ЕС.

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей рассказал о сложностях в переговорах по упрощению визового режима с ЕС. По его словам, Беларусь может успеть подписать соглашение об упрощении до подорожания виз до 80 евро, «но вопрос достаточно сложный», сообщает TUT.by .

«Периодически возникают вопросы на пустом месте. Мы уже вроде обо всем договорились, вдруг появилось требование о необходимости увеличения количества консульских работников», – рассказал он.

Глава МИД заявил, что эту проблему можно решить, но есть еще одна, более сложная, касающаяся реадмиссии и мигрантов, которые попадают в ЕС из России через Беларусь.

«Соглашение надо подписывать в комплексе с соглашением о реадмиссии. Мы договорились о переходном периоде. Но с Россией у нас тоже есть соглашение о реадмиссии. И Россия не согласна идти на это – что мигранты, которые нелегально попали с российской территории на нашу территорию, а потом в ЕС, будут возвращены Евросоюзом России – она не готова их принимать», – рассказал Макей .

По его словам, Беларусь и ЕС должны выработать механизм возврата таких мигрантов на территорию Беларуси.

20 февраля Европарламент и Совет ЕС достигли неформального соглашения об изменении визовой политики и повышении стоимости виз до 80 евро. Новые правила предусматривают снижения стоимости виз для каждой конкретной страны при условии, что она сотрудничает с Евросоюзом в сфере реадмиссии.