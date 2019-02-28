|
Глава МИД рассказал, из-за чего упрощение визового режима с ЕС затягивается
01.03.2019 17:21 — Разное | Ежедневник
Глава Министерства иностранных дел Владимир Макей прокомментировал переговоры по упрощению визового режима Беларуси с Евросоюзом и рассказал о сложностях с подписанием базового соглашения с ЕС.
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей рассказал о сложностях в переговорах по упрощению визового режима с ЕС. По его словам, Беларусь может успеть подписать соглашение об упрощении до подорожания виз до 80 евро, «но вопрос достаточно сложный», сообщает
«Периодически возникают вопросы на пустом месте. Мы уже вроде обо всем договорились, вдруг появилось требование о необходимости увеличения количества консульских работников», – рассказал он.
Глава МИД заявил, что эту проблему можно решить, но есть еще одна, более сложная, касающаяся реадмиссии и мигрантов, которые попадают в ЕС из России через Беларусь.
«Соглашение надо подписывать в комплексе с соглашением о реадмиссии. Мы договорились о переходном периоде. Но с Россией у нас тоже есть соглашение о реадмиссии. И Россия не согласна идти на это – что мигранты, которые нелегально попали с российской территории на нашу территорию, а потом в ЕС, будут возвращены Евросоюзом России – она не готова их принимать», – рассказал Макей .
По его словам, Беларусь и ЕС должны выработать механизм возврата таких мигрантов на территорию Беларуси.
20 февраля Европарламент и Совет ЕС достигли неформального соглашения об изменении визовой политики и повышении стоимости виз до 80 евро. Новые правила предусматривают снижения стоимости виз для каждой конкретной страны при условии, что она сотрудничает с Евросоюзом в сфере реадмиссии.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава Министерства иностранных дел Владимир Макей прокомментировал переговоры по упрощению визового режима Беларуси с Евросоюзом и рассказал о сложностях с...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)