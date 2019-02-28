Лукашенко проведет 5 марта совещание по вопросам интеграции с Россией

Об этом Лукашенко сообщил во время «Большого разговора».

«На совещании мы также рассмотрим вопрос взаимоотношений с Российской Федерацией по налоговому маневру. И о своей позиции, как мы и договорились с президентом России, я его проинформирую. Приемлема она будет россиянам или нет, они нам тоже скажут», - цитирует Лукашенко