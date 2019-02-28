







Тогда на площадь вышли 10 человек, чтобы выразить поддержку осужденным по политическим мотивам. Еще до начала несанкционированной акции возле своего дома был задержан политик Павел Северинец. После акции задержали Ольгу Николайчик и Артема Черняка.





На следующий день был задержан Леонид Кулаков, а 28 февраля - Мая Наумова. Суды над активистами не состоялись ни 27-го, ни 28-го февраля, а все эти дни они находились в ИВС по ул. Окрестина в статусе административно задержанных.





Утром первого марта стало известно, что задержанных вывезли из изолятора на суды. Павла Северинца повезли в суд Фрунзенского района, остальных четырех активистов - в суд Центрального района.





На заседании по административному делу Северинца, которое началось в 15.00, запретили фото и видеосъемку. Политика обвиняют в нарушении статьи 23.34 КоАП, а именно в том, что призывал участвовать в акции 26 февраля. Судья Анна Буйновская два раза делала перерывы.









В итоге Северинца признали виноватым и наказали арестом на 10 суток.





В суде Центрального района началось заседание по делу Майи Наумовой. Процесс ведет судья Татьяна Оковитая. Леонида Кулакову и Ольгу Николайчик будет судья судья Виктория Шабуня.





Как сообщает "Радио Свобода", Кулаков, Наумова и Николайчик получили штрафы размеров 45 базовых величин каждый (1147,5 рублей).