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Беларусь с 1 марта снова повысила нефтяные пошлины

01.03.2019 17:40 — Разное | Партизан  
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Снизив с 1 февраля нефтяные пошлины вслед за Россией, мы через месяц синхронно с ней решили их повысить.

При этом временной лаг между аналогичными решениями наших государств составляет приблизительно две недели.

Так, об увеличении экспортных пошлин на нефть приблизительно на 13%, с 80,7 USD до 91,2 USD за 1 тонну, в Российской Федерации стало известно 15 февраля 2019 г. после появления соответствующего сообщения на сайте Минфина РФ.

Наше «нефтяное» постановление Совмина от 27.02.2019 № 131 было официально опубликовано лишь 1 марта т.г. И вступило оно в силу с той же даты, что является исключением из правил: обычно подобные постановления, которые у нас принимаются чуть ли не каждый месяц, все же обнародуются заранее.

При этом величина новых нефтяных пошлин в наших странах всегда совпадает, что наблюдается и сейчас. 


С 1 марта 2019 г. размер экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты при вывозе их за пределы ЕАЭС в Беларуси также повышен приблизительно на 13% и составит 91,2 USD за 1 тонну – для нефти и темных нефтепродуктов, в т.ч. мазута (было – 80,7 USD), 50,1 USD за 1 тонну (после 44,3 USD) – для так называемого прямогонного бензина и 27,3 USD за 1 тонну (после 24,2 USD) – для светлых нефтепродуктов и масел.

Интересно, что месяц назад понижение пошлин на нефть и нефтепродукты было произведено ровно на ту же величину. Понять эти «колебания» нам трудно, но, естественно, у них есть свои объяснения, скорее всего, связанные с российским налоговым маневром.


 
 
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Снизив с 1 февраля нефтяные пошлины вслед за Россией, мы через месяц синхронно с ней решили их повысить.
 
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