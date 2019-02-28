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Хотели во Францию - попали в Беларусь
28 февраля брестские пограничники вблизи белорусско-польской границы задержали двоих неизвестных без документов.
Мужчины представились гражданами Сирии. Других сведений они не предоставили, ссылаясь на языковой барьер.
Однако, по оперативной информации иностранцы, предположительно, являются гражданами Туниса. При попытке нарушения границы они планировали использовать географические карты Польши и города Бреста, но только не белорусского, а расположенного во Франции.
В отношении задержанных начат административный процесс за нарушение пограничного законодательства,
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28 февраля брестские пограничники вблизи белорусско-польской границы задержали двоих неизвестных без документов.
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