ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Социальное партнерство крепнет. На Вороновщине прошло заседание районного объединения профсоюзов

01.03.2019 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Социальное партнерство крепнет. На Вороновщине прошло заседание районного объединения профсоюзов

Вчера в Вороновском райисполкоме прошло заседание Совета районного объединения профсоюзов. В его работе принял участие глава района Николай Розум.

На территории района действуют 22 общественных объединений. Самое многочисленное — районное объединение профсоюзов — 9 248 человек.  Девять отраслевых профсоюзов представлены 83 первичными и 4 районными профсоюзными организациями.


Социальное партнерство крепнет. На Вороновщине прошло заседание районного объединения профсоюзов

— Безопасные условия труда — это то, что, безусловно, должно быть создано на любом рабочем месте, — уверен председатель райисполкома Н.А. Розум. — Иногда этим пренебрегают на местах из-за нерадивости, беспечности либо потому, что хотят сэкономить. Но если речь идет о жизни и здоровье людей это недопустимо. И именно вы, профсоюзы, должны защитить ваших коллег, обеспечить их социально-экономические интересы, — подчеркнул Николай Аркадьевич, приветствуя президиум Совета, председателей районных отраслевых и первичных профсоюзных организаций.

О выполнении Соглашения с Вороновским районным исполнительным комитетом, развитии и укреплении социального партнерства, достижении максимального охвата работников коллективно-договорными регулированиями трудовых и социально-экономических отношений в организациях района, создании новых первичек и о результатах мониторинга проблемных вопросов в области занятости, социальных гарантий, цен, охраны труда говорила председатель районного объединения профсоюзов Елена Ястремская в своем выступлении.


Социальное партнерство крепнет. На Вороновщине прошло заседание районного объединения профсоюзов

— Рост благосостояния, повышение уровня и качества жизни населения, создание условий для развития человеческого потенциала на основе повышения эффективности функционирования систем здравоохранения, образования, культуры, совершенствования социально-экономических отношений, инновационного развития сегодня являются приоритетными задачами. И совместная работа районной власти, нанимателей и профсоюзов позволит успешно их выполнить, — отметила она. — Несомненно, одним из главных критериев оценки профсоюзной деятельности служит работа с коллективным договором. Именно он должен стать основным документом на предприятии, в организации быть экономически эффективным при решении социальных проблем, использоваться как стимулирующий фактор высокопроизводительного труда и служить надежным гарантом деятельности профсоюзов не на словах, а на деле.


Социальное партнерство крепнет. На Вороновщине прошло заседание районного объединения профсоюзов

Многочисленные профсоюзные дела участникам мероприятия напомнила фотопрезентация. Накопленным опытом в вопросах выполнения комплекса мер по реализации в системе Федерации профсоюзов Беларуси Основных положений Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы, контроля за соблюдением законодательства по охране труда и улучшения условий труда работающих поделились председатель Вороновского районного комитета Белорусского профсоюза работников образования и науки И.Г. Зубель, председатели первичных профсоюзных организаций Вороновской ЦРБ В.Я Спетелюн и КСУП «Гирки» Д.В. Лунь.


Социальное партнерство крепнет. На Вороновщине прошло заседание районного объединения профсоюзов
Социальное партнерство крепнет. На Вороновщине прошло заседание районного объединения профсоюзов
Социальное партнерство крепнет. На Вороновщине прошло заседание районного объединения профсоюзов
Социальное партнерство крепнет. На Вороновщине прошло заседание районного объединения профсоюзов

Советом Вороновского районного объединения профсоюзов был утвержден план основных мероприятий на 2019 год.


Социальное партнерство крепнет. На Вороновщине прошло заседание районного объединения профсоюзов
Социальное партнерство крепнет. На Вороновщине прошло заседание районного объединения профсоюзов
Социальное партнерство крепнет. На Вороновщине прошло заседание районного объединения профсоюзов
Социальное партнерство крепнет. На Вороновщине прошло заседание районного объединения профсоюзов

Галина ШЛЕМПО.

Фото автора.

 
 
Ссылка на источник 37
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вчера в Вороновском райисполкоме прошло заседание Совета районного объединения профсоюзов. В его работе принял участие глава района Николай Розум. На территории...
 
Новости дня
Новости разные
 
Красивые и здоровые. Выбираем стрижку и окрашивание вместе с мастером
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика