Социальное партнерство крепнет. На Вороновщине прошло заседание районного объединения профсоюзов





Вчера в Вороновском райисполкоме прошло заседание Совета районного объединения профсоюзов. В его работе принял участие глава района Николай Розум.

На территории района действуют 22 общественных объединений. Самое многочисленное — районное объединение профсоюзов — 9 248 человек. Девять отраслевых профсоюзов представлены 83 первичными и 4 районными профсоюзными организациями.







— Безопасные условия труда — это то, что, безусловно, должно быть создано на любом рабочем месте, — уверен председатель райисполкома Н.А. Розум. — Иногда этим пренебрегают на местах из-за нерадивости, беспечности либо потому, что хотят сэкономить. Но если речь идет о жизни и здоровье людей это недопустимо. И именно вы, профсоюзы, должны защитить ваших коллег, обеспечить их социально-экономические интересы, — подчеркнул Николай Аркадьевич, приветствуя президиум Совета, председателей районных отраслевых и первичных профсоюзных организаций.

О выполнении Соглашения с Вороновским районным исполнительным комитетом, развитии и укреплении социального партнерства, достижении максимального охвата работников коллективно-договорными регулированиями трудовых и социально-экономических отношений в организациях района, создании новых первичек и о результатах мониторинга проблемных вопросов в области занятости, социальных гарантий, цен, охраны труда говорила председатель районного объединения профсоюзов Елена Ястремская в своем выступлении.







— Рост благосостояния, повышение уровня и качества жизни населения, создание условий для развития человеческого потенциала на основе повышения эффективности функционирования систем здравоохранения, образования, культуры, совершенствования социально-экономических отношений, инновационного развития сегодня являются приоритетными задачами. И совместная работа районной власти, нанимателей и профсоюзов позволит успешно их выполнить, — отметила она. — Несомненно, одним из главных критериев оценки профсоюзной деятельности служит работа с коллективным договором. Именно он должен стать основным документом на предприятии, в организации быть экономически эффективным при решении социальных проблем, использоваться как стимулирующий фактор высокопроизводительного труда и служить надежным гарантом деятельности профсоюзов не на словах, а на деле.







Многочисленные профсоюзные дела участникам мероприятия напомнила фотопрезентация. Накопленным опытом в вопросах выполнения комплекса мер по реализации в системе Федерации профсоюзов Беларуси Основных положений Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы, контроля за соблюдением законодательства по охране труда и улучшения условий труда работающих поделились председатель Вороновского районного комитета Белорусского профсоюза работников образования и науки И.Г. Зубель, председатели первичных профсоюзных организаций Вороновской ЦРБ В.Я Спетелюн и КСУП «Гирки» Д.В. Лунь.



















Советом Вороновского районного объединения профсоюзов был утвержден план основных мероприятий на 2019 год.



















Галина ШЛЕМПО.

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