Лукашенко пообещал ребятам из-под Слуцка тренажерный зал

В деревне Сороги Слуцкого района Минской области вскоре появится тренажерный зал. Соответствующее поручение во время «Большого разговора» с представителями СМИ и общественности президент Александр Лукашенко дал правительству, сообщает телеканал «МИР 24».

Журналистка показала видеосюжет и рассказала президенту о ребятах из деревни Сороги, которые мечтают заниматься спортом. Один из школьников хочет поступить в кадетское училище. Ребята сами организовали фитнес-клуб в заброшенном здании, но вскоре качалку закрыли по соображениям безопасности.

«Естественно, мы отреагируем на это. В школе организовать лучше было бы. В агрогородках крупных мы так и делаем сейчас комплексы в школе. Дети и родителей тащат на эти площадки», – отметил президент.

При этом Лукашенко призвал коллег не ограничиваться помощью одной конкретной деревне, а серьезно обдумать, как в целом решить вопрос доступности спортзалов на селе.