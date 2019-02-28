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Лукашенко пообещал ребятам из-под Слуцка тренажерный зал

01.03.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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В деревне Сороги Слуцкого района Минской области вскоре появится тренажерный зал. Соответствующее поручение во время «Большого разговора» с представителями СМИ и общественности президент Александр Лукашенко дал правительству, сообщает телеканал «МИР 24».

Журналистка показала видеосюжет и рассказала президенту о ребятах из деревни Сороги, которые мечтают заниматься спортом. Один из школьников хочет поступить в кадетское училище. Ребята сами организовали фитнес-клуб в заброшенном здании, но вскоре качалку закрыли по соображениям безопасности. 

«Естественно, мы отреагируем на это. В школе организовать лучше было бы. В агрогородках крупных мы так и делаем сейчас комплексы в школе. Дети и родителей тащат на эти площадки», – отметил президент.

При этом Лукашенко призвал коллег не ограничиваться помощью одной конкретной деревне, а серьезно обдумать, как в целом решить вопрос доступности спортзалов на селе.



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Президент Беларуси поручил правительству не только помочь конкретной деревне, но в целом обдумать вопрос доступности спортзалов на селе.
 
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