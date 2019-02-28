Красивые и здоровые. Выбираем стрижку и окрашивание вместе с мастером



Анастасия ЯТКОВА Фото: АиФ

На эти и другие вопросы «АиФ» ответила абсолютная чемпионка мира по парикмахерскому искусству, тренер и судья международного класса Анастасия ЯТКОВА.

Что вам к лицу

Уже который год в моде естественность и натуральность как в одежде, макияже, так и в прическе. Но прежде всего в тренде здоровые и ухоженные волосы.

- Если природа наградила вас густыми и красивыми волосами, то почему бы не сохранить их естественный цвет? Но не стоит забывать о регулярном уходе и правильной стрижке,- говорит Анастасия. - Если же девушка не обладает густой шевелюрой красивого цвета, то на помощь приходит окрашивание. С его помощью можно визуально придать эффект глубины и густоты волос, можно скорректировать цвет лица.

Одна из главных модных тенденций в этом году - стрижки на основе боба каре. Они выглядят соблазнительно, позволяют выбрать один из множества видов челок, в том числе на длинных волосах.

Главное преимущество такой стрижки - её универсальность. Она подходит практически к каждой форме лица и хорошо выглядит в любом возрасте.

К тому же при помощи боба каре можно откорректировать черты лица. Эта причёска имеет множество вариаций и благодаря акцентам помогает сделать глаза более выразительными, а лицо - более худым.

Но, выбирая стрижку на основе боба каре, мастер должен учитывать рост, телосложение, стиль жизни клиента, чтобы стрижка гармонировала с его образом.

Также в моду вернулись челки: косые, длинные, прямые, французские - любые. Но, несмотря на то что челка снова в тренде, подбирая ее длину и форму, нужно отталкиваться от личных особенностей, а не слепо следовать моде.

Кроме того, сейчас многие стрижки делаются без сведенных зон. Каждая зона выстригается отдельно, тем самым корректируются форма лица, объем волос и т.д. Такая стрижка моделируется индивидуально под человека.

Шатуш или балаяж

Уже несколько лет в тренде окрашивание в сложных техниках. Это шатуш (плавный переход от темных оттенков к более светлым), балаяж (мелирование тонких прядок волос, причём не по всей длине, а только кончиков - максимум ⅔ общей длины), омбре (создание плавного градиентного (постепенного) перехода от затемнённых корней к более светлым кончикам), AirTouch. Это актуальная техника современного окрашивания. На волосах нет контрастов, четко очерченных полос. Граница между корнями и осветленными прядями размыта настолько, что невозможно сразу определить, окрашены волосы или нет. Процесс можно назвать ювелирным, а результат - фантастически красивым.

- Благодаря окрашиванию AirTouch девушка имеет возможность не красить волосы ежемесячно: можно посещать парикмахера раз в 3-6 месяцев. При этом используются безаммиачные краски, которые придают волосам живость, блеск, эластичность. Шевелюра требует меньше ухода. Плюс такое окрашивание идеально для беременных, молодых мамочек. Но, чтобы получить результат, придется провести в кресле мастера от 4 до 7-10 часов, - отметила Анастасия.

А как у них?

Анастасия Яткова сейчас живет на Кипре. По ее словам, женщины там очень тщательно следят за своими волосами.

- У кипрских женщин шикарные волосы. Здесь вообще не принято мыть голову дома. Не у каждой женщины дома найдутся кондиционер, маска для волос, - рассказывает мастер. - Как правило, косметику для волос киприотки хранят в салоне, где обслуживаются и куда приходят иногда по нескольку раз в день: утром забегают перед работой, в обед могут заскочить освежить прическу, а вечером - уложить волосы для похода в ресторан. Поэтому здесь салоны красоты не пустуют.

А еще западноевропейские женщины не закрашивают седину, а тонируют. Для этого мастера используют безаммиачные красители, которые увлажняют натуральные волосы: седые пряди неглубоко напитываются краской и становятся мягче, благодаря легкой тонировке получается интересная бликовка цветов.

В зимний период и межсезонье наши волосы находятся не в лучшем состоянии. Влияют на это многие факторы: нехватка витаминов, холодная погода, перепады температуры и так далее. Чтобы помочь локонам выглядеть здоровыми и привлекательными, нужно обеспечить им надлежащий уход.

Анастасия Яткова не советует перегружать волосы разными масками, кремами, кондиционерами. Достаточно одного правильно подобранного средства, чтобы поддерживать их в хорошем состоянии. А в этом сможет помочь профессиональный парикмахер.