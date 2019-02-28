Перепутали французский Брест с нашим: на границе с Польшей задержаны нелегалы

28 февраля брестские пограничники вблизи белорусско-польской границы задержали двоих неизвестных без документов. Мужчины представились гражданами Сирии. Других сведений они не предоставили, ссылаясь на языковой барьер.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63946.php

Читать полностью в источнике с фото:





Однако, по оперативной информации иностранцы, предположительно, являются гражданами Туниса. При попытке нарушения границы они планировали использовать географические карты Польши и города Бреста, но только не белорусского, а расположенного во Франции.

В отношении задержанных начат административный процесс за нарушение пограничного законодательства. До установления личности они будут находиться в изоляторе временного содержания Брестской пограничной группы. Проводится дальнейшее разбирательство.