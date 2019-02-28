В России широко обсуждается авария в Курске, где в «паровозик» собрались сразу четыре легковых автомобиля и два бронетранспортера. Военные обвинили во всем гражданских: по словам командования гарнизона, водители авто вклинились в военную колонну, из-за чего и произошло ДТП. А теперь появился повод сомневаться в этой версии: видео с регистратора легковушки из «паровозика» говорит совсем о другом (военный только развел руками).

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Паровозик» из четырех легковушек и двух БТР в Курске: видео с регистратора На видео с регистратора попал момент аварии легкового автомобиля и БТР. Посмотрите, как военный забавно разводит руками.