Двое мужчин заявили, что Майкл Джексон совращал их, когда они были детьми



Двое мужчин во время интервью на телеканале BBC рассказали, что Майкл Джексон подвергал их сексуальному насилию – и далеко не один раз. Это случалось, когда они еще были детьми, пишет BBC.



Один из мужчин, 36-летний Уэйд Робсон, поделился, что легендарный исполнитель поп-музыки совершал над ним сексуальные действия, начиная с того времени, когда Робсону было семь лет. А в 14 и вовсе попытался его изнасиловать. Второй мужчина, 40-летний Джеймс Сейфчак, доложил, что Джексон совращал его, когда тому было от десяти до 14 лет. Примечательно, что те же заявления мужчины сделали в документальном фильме «Покидая Неверлэнд», который показали в США в конце января текущего года. Однако семья исполнителя утверждает, что никаких доказательств этого нет.



Как именно это было



Робсон отметил, что это происходило «сотни и сотни раз». С его слов, Певец обнимал его, «везде трогал» и заставлял мальчик смотреть, как он в одиночку совершает половой акт. Он заверил: Джексон ухаживал за ним, повторяя, что только так и выражается настоящая любовь. В то же время он запугивал Робсона, говоря, что если эти обстоятельства станут известны всех, то их обоих посадят в тюрьму – и «все будет плохо». Робсон признался, что считал себя «избранным, единственным и неповторимым – из всех мальчиков в мире» для артиста.



Сейфчак же констатировал, что Джексон научил его заниматься сексом, а потом – поцелуям с языком. По его мнению, он втерся в доверие к родителям мальчика, поэтому половые акты были частым явлением – очень частым. «Это долгий процесс ухаживаний, когда Майкл внедряется в семью и становится ее частью. На это уходит какое-то время – это не происходит мгновенно. Он вбивает клин между тобой и твоими родителями – и изолирует тебя от всех вообще», – декларировал Сейфчак.



Что думает семья Джексона



Семья Джексона не согласилась с обвинениями и назвала мужчин лжесвидетелями. Они считают, что поведение певца всегда было «совершенно невинным», пусть и странным для всех остальных. А улики преступления попросту отсутствуют. Ходят слухи, что ранее Робсон и Сейфчак под присягой давали показания, что ничего подобного не было.