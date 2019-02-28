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Лукашенко призвал женщин рожать побольше детей
01.03.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко в преддверие 8 Марта пожелал женщинам рожать побольше детей, передает «МИР 24»
«Если навскидку, то побольше детей. Это и для женщин, и для нас, мужиков, и для страны очень важно», – сказал белорусский лидер в ходе встречи с представителями общественности и СМИ в Минске.
«Ну, вам же просто: двое детей – это ваши, третий – это мой», – обратился к женщинам глава государства.
Он пообещал многодетным семьям серьезную поддержку.
«Мы еще решение не приняли. Обсудили, в ближайшее время примем решение – они должны быть беспрецедентные», – сказал глава государства.
При этом президент посетовал, что в стране «с мужиками беда». «Где мужиков брать, если они в армии не были?», – заметил он.
Перед этим Лукашенко пообещал, что в деревне Сороги Слуцкого района Минской области вскоре
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Президент Беларуси пообещал многодетным семьям беспрецедентную поддержку.
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