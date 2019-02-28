Лукашенко призвал женщин рожать побольше детей

Президент Беларуси Александр Лукашенко в преддверие 8 Марта пожелал женщинам рожать побольше детей, передает «МИР 24»

«Если навскидку, то побольше детей. Это и для женщин, и для нас, мужиков, и для страны очень важно», – сказал белорусский лидер в ходе встречи с представителями общественности и СМИ в Минске.

«Ну, вам же просто: двое детей – это ваши, третий – это мой», – обратился к женщинам глава государства.

Он пообещал многодетным семьям серьезную поддержку.

«Мы еще решение не приняли. Обсудили, в ближайшее время примем решение – они должны быть беспрецедентные», – сказал глава государства.

При этом президент посетовал, что в стране «с мужиками беда». «Где мужиков брать, если они в армии не были?», – заметил он.