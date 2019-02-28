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Лукашенко пожалел об «ушедшем» времени для игры на баяне
01.03.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе «Большого разговора» рассказал о своих музыкальных предпочтениях, передает «МИР 24».
«В моем доме музыки сейчас предостаточно. Дело в том, что я сам заканчивал музыкальную школу», – рассказал он.
Президент сообщил, что любит лирическую музыку и не считает себя специалистом в музыкальной классике.
«Очень мало произведений, которые я нормально воспринимаю, из классики. Некоторые вещи мне не нравятся. Я люблю народную музыку», – признался Лукашенко.
Он также рассказал, что у него есть подарок из Италии – баян ручной работы, однако он не часто берет его в руки.
«Время ушло, и я уже не могу так играть, как раньше, и редко его беру в руки, чтобы от чего-то отвлечься», – посетовал президент.
Перед этим Лукашенко рассказал, какое значение в его жизни имеет хоккей, и как он намерен
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Президент Беларуси признался, что любит лирическую, народную музыку и не считает себя специалистом в музыкальной классике.
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