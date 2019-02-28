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Лукашенко пожалел об «ушедшем» времени для игры на баяне

01.03.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе «Большого разговора» рассказал о своих музыкальных предпочтениях, передает «МИР 24».

«В моем доме музыки сейчас предостаточно. Дело в том, что я сам заканчивал музыкальную школу», – рассказал он. 

Президент сообщил, что любит лирическую музыку и не считает себя специалистом в музыкальной классике.

«Очень мало произведений, которые я нормально воспринимаю, из классики. Некоторые вещи мне не нравятся. Я люблю народную музыку», – признался Лукашенко. 

Он также рассказал, что у него есть подарок из Италии – баян ручной работы, однако он не часто берет его в руки.

«Время ушло, и я уже не могу так играть, как раньше, и редко его беру в руки, чтобы от чего-то отвлечься», – посетовал президент.

Перед этим Лукашенко рассказал, какое значение в его жизни имеет хоккей, и как он намерен вернуть Беларусь в мировую хоккейную элиту.



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Президент Беларуси признался, что любит лирическую, народную музыку и не считает себя специалистом в музыкальной классике.
 
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