РФ и США договорились о взаимном снижении стоимости виз

Россия и США договорились о взаимном возвращении к визовому сбору в размере $160 за все виды въездных виз, сообщает в пятницу пресс-служба МИД РФ.

"Достигнута договоренность с американской стороной о возобновлении с 4 марта практики взимания сбора в размере $160 за все виды виз, выдаваемых в соответствии с двусторонним Соглашением 2011 года об упрощении визовых формальностей", - говорится в сообщении.

Как подчеркивают в МИД, "этот совместный шаг является хорошим примером взаимовыгодного сотрудничества и будет способствовать расширению деловых, гуманитарных, культурных и туристических контактов между гражданами наших стран".

С 1 января 2019 года многократная трехлетняя виза в США для россиян подорожала со $160 до 303. В Госдепартаменте эту меру объяснили тем, что МИД РФ также повысил консульский сбор для граждан США, желающих получить российскую визу. Тогда американские дипломаты заявили, что как только Россия снизит стоимость визы, они тоже это сделают.