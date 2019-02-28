Саудовская Аравия лишила подданства сына Усамы бен Ладена - СМИ

Власти Саудовской Аравии лишили подданства Хамзу бен Ладена, сына бывшего лидера террористической группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ) Усамы бен Ладена, сообщает в пятницу агентство Associated Press со ссылкой на официальные СМИ королевства.

Ранее власти США предложили в рамках программы "Вознаграждение за помощь правосудию" награду в $1 млн за информацию, которая может привести к поимке Х.бен Ладена. В тексте на сайте программы вознаграждения в графе "гражданство" у Х.бен Ладена указана единственная страна - Саудовская Аравия.

Х.бен Ладен был объявлен Госдепартаментом США особо опасным международным террористом в январе 2017 года. Госдеп США утверждает, что, согласно письмам У.бен Ладена, он готовил своего сына к тому, чтобы он стал главой "Аль-Каиды". Госдеп называет Х.бен Ладена одним из лидеров этой террористической группировки.

У.бен Ладен - лидер "Аль-Каиды", причастный к теракту 11 сентября 2001 года на территории США, был убит американским спецназом в 2011 году в районе пакистанского города Абботтабад.