Лукашенко просит женщин рожать побольше детей: ну вам же просто

Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал женщин рожать побольше детей, пообещал беспрецедентную поддержку семей.

"Если навскидку, то побольше детей (пожелал женщинам накануне 8 марта – ИФ). Это и для женщин, и для нас мужиков, и для станы очень важно", - сказал А.Лукашенко в ходе встречи с представителями общественности и СМИ в пятницу в Минске.

"Ну вам же просто: двое детей – это ваши, третий - это мой", - обратился к белорускам глава государства.

Вместе с тем президент заметил, что в Беларуси "с мужиками беда". "Где мужиков брать, если они в армии не были?" - добавил он.

Кроме того, А.Лукашенко пообещал многодетным семьям "беспрецедентную" поддержку. "Мы еще решение не приняли. Обсудили, в ближайшее время примем решение – они должны быть беспрецедентные", - сказал глава государства.