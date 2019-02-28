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Лукашенко просит женщин рожать побольше детей: ну вам же просто

01.03.2019 18:06 — Разное | Интерфакс  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал женщин рожать побольше детей, пообещал беспрецедентную поддержку семей.

"Если навскидку, то побольше детей (пожелал женщинам накануне 8 марта – ИФ). Это и для женщин, и для нас мужиков, и для станы очень важно", - сказал А.Лукашенко в ходе встречи с представителями общественности и СМИ в пятницу в Минске.

"Ну вам  же просто: двое детей – это ваши, третий - это мой", - обратился к белорускам глава государства.

Вместе с тем президент заметил, что в Беларуси "с мужиками беда". "Где мужиков брать, если они в армии не были?" - добавил он.

Кроме того, А.Лукашенко пообещал многодетным семьям "беспрецедентную" поддержку. "Мы еще решение не приняли. Обсудили, в ближайшее время примем решение – они должны быть беспрецедентные", - сказал глава государства.

 
Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал женщин рожать побольше детей, пообещал беспрецедентную поддержку семей. "Если навскидку, то побольше детей...
 
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