ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко призывает США подключиться к работе нормандской четверки по Украине

01.03.2019 17:53 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что без участия США работа нормандской четверки по Украине не имеет перспектив. Он также призывает президентов Украины и России приложить усилия для разрешения конфликта, при этом первый шаг должен сделать Петр Порошенко.

"Я давно сказал - пока американцы не подключатся и не поддержат этот формат переговоров – толку не будет, так и произошло. Я публично призывал, чтобы американцев усадить за стол нормандской четверки", - сказал А.Лукашенко в ходе встречи с представителями общественности и СМИ в пятницу в Минске

При этом белорусский президент считает, что приоритетной в урегулировании украинского конфликта является роль президентов России и Украины, в первую очередь, Украины. 

"Я сказал одному и другому президенту – вы договоритесь вдвоем:  каким путем идти и мы пойдем этим путем, если вам это будет приемлемо. Если они вдвоем не договорятся нам влазить в это бесполезно", - считает А.Лукашенко. 

По его словам, "все зависит от двух президентов, но в большей степени – от президента Украины". "Потому что это у тебя, в твоем доме. Я ему (президенту Украины – ИФ) откровенно об этом говорил", - добавил А.Лукашенко.

При этом он убежден, что российский президент не заинтересован в эскалации конфликта с Украиной, и ищет приемлемые пути выхода из ситуации. "Президент Путин – точно знаю – не хочет никакой эскалации. Все понимают, что из ситуации надо выходить, но чтобы это было красиво и достойно для одной и другой стороны. Но первые шаги все равно должен делать президент Украины, потому что у него в доме пожар", - резюмировал А.Лукашенко.
 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что без участия США работа нормандской четверки по Украине не имеет перспектив. Он также призывает президентов...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко запретил День Воли на «Динамо»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика