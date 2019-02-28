Лукашенко призывает США подключиться к работе нормандской четверки по Украине

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что без участия США работа нормандской четверки по Украине не имеет перспектив. Он также призывает президентов Украины и России приложить усилия для разрешения конфликта, при этом первый шаг должен сделать Петр Порошенко.

"Я давно сказал - пока американцы не подключатся и не поддержат этот формат переговоров – толку не будет, так и произошло. Я публично призывал, чтобы американцев усадить за стол нормандской четверки", - сказал А.Лукашенко в ходе встречи с представителями общественности и СМИ в пятницу в Минске.

При этом белорусский президент считает, что приоритетной в урегулировании украинского конфликта является роль президентов России и Украины, в первую очередь, Украины.

"Я сказал одному и другому президенту – вы договоритесь вдвоем: каким путем идти и мы пойдем этим путем, если вам это будет приемлемо. Если они вдвоем не договорятся нам влазить в это бесполезно", - считает А.Лукашенко.

По его словам, "все зависит от двух президентов, но в большей степени – от президента Украины". "Потому что это у тебя, в твоем доме. Я ему (президенту Украины – ИФ) откровенно об этом говорил", - добавил А.Лукашенко.

При этом он убежден, что российский президент не заинтересован в эскалации конфликта с Украиной, и ищет приемлемые пути выхода из ситуации. "Президент Путин – точно знаю – не хочет никакой эскалации. Все понимают, что из ситуации надо выходить, но чтобы это было красиво и достойно для одной и другой стороны. Но первые шаги все равно должен делать президент Украины, потому что у него в доме пожар", - резюмировал А.Лукашенко.

