ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко о "Евровидении": должны поехать достойные люди, которые победят в отборе

01.03.2019 17:31 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что в песенном конкурсе "Евровидение"  от страны должны принять участие "достойные люди", которые победят в национальном отборе.

"Должны поехать достойные люди, которые победят в отборе. (…) Спросим с жюри жесточайшим образом", - сказал А.Лукашенко на встрече с представителями общественности и СМИ в пятницу в Минске.

Он опроверг бытующее мнение, что участник конкурса определен заранее. "Глупость полная,  я никогда на это не пойду", - подчеркнул президент.

А.Лукашенко также напомнил, что предупредил своего пресс-секретаря и главу администрации, которые по его поручению контролируют этот вопрос,  "что если вы тратите деньги, кто-то за них должен нести ответственность".

При этом президент обратил внимание, что данный конкурс давно политизирован, "и редко бывает, что  (побеждает) тот, кто должен победить". "Есть серьезная политизация по географическому принципу, а сейчас и по политическим каким- то мотивам", - сказал А.Лукашенко. В то же время он полагает, что упрекать организаторов конкурса в этом не следует. "В этом мы виноваты сами", - считает президент.

По мнению главы государства,  Беларуси не удастся победить в конкурсе. "Но надо себя достойно представить", - сказал А.Лукашенко.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что в песенном конкурсе "Евровидение"  от страны должны принять участие "достойные люди", которые победят в...
 
Новости дня
Новости разные
 
В галерее «Ў» уже завтра откроют «Самы модны маркет»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика