Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что в песенном конкурсе "Евровидение" от страны должны принять участие "достойные люди", которые победят в национальном отборе.

"Должны поехать достойные люди, которые победят в отборе. (…) Спросим с жюри жесточайшим образом", - сказал А.Лукашенко на встрече с представителями общественности и СМИ в пятницу в Минске.

Он опроверг бытующее мнение, что участник конкурса определен заранее. "Глупость полная, я никогда на это не пойду", - подчеркнул президент.

А.Лукашенко также напомнил, что предупредил своего пресс-секретаря и главу администрации, которые по его поручению контролируют этот вопрос, "что если вы тратите деньги, кто-то за них должен нести ответственность".

При этом президент обратил внимание, что данный конкурс давно политизирован, "и редко бывает, что (побеждает) тот, кто должен победить". "Есть серьезная политизация по географическому принципу, а сейчас и по политическим каким- то мотивам", - сказал А.Лукашенко. В то же время он полагает, что упрекать организаторов конкурса в этом не следует. "В этом мы виноваты сами", - считает президент.

По мнению главы государства, Беларуси не удастся победить в конкурсе. "Но надо себя достойно представить", - сказал А.Лукашенко.