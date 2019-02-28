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Работу идеологов в Беларуси нужно изменять с учетом современных подходов — Александр Лукашенко

01.03.2019 — Разное | Перамога (Дятлово)  
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Работу идеологов в Беларуси нужно изменять с учетом современных подходов — Александр Лукашенко

Работу идеологов в Беларуси нужно изменять с учетом современных подходов. Такое мнение Президент Беларуси Александр Лукашенко высказал сегодня на встрече с представителями общественности и экспертного сообщества, белорусских и зарубежных СМИ.

Глава государства отметил, что идеологическая работа в стране зачастую ведется «кондово, по-советски». «Это не потому, что мы не можем (работать по-другому. — Прим. БЕЛТА), а потому, что людей не умеем подбирать, — уверен Президент. — Это непростая работа. Идеологи — это штучный товар, массового производства нет, но их надо находить и с ними работать».

В современном обществе люди быстро определяют, если власть пытается что-то навязать, поэтому очевидная, прямая агитация может только нанести вред авторитету руководства страны. «Не каждый член правительства может быть идеологом и умеет общаться с людьми, — сказал Александр Лукашенко. — Бывает, вроде, министр, а разговаривать с людьми не умеет, нет ни лекторского мастерства, ни чувства аудитории».

К главе государства во время «Большого разговора с Президентом» обратился декан факультета философии и социальных наук БГУ Вадим Гигин. Он предложил представителям власти и экспертного сообщества периодически проводить совместные дискуссии, подобные сегодняшней, чтобы «самим формировать идеологическую повестку дня». «По всем социологическим опросам, у нас в истории есть разные события, которые разъединяют, и разные фигуры. Но народ кого определяет в качестве приоритетных исторических лидеров, которых знает и доверяет? Кирилл Туровский, Евфросиния Полоцкая, Франциск Скорина, Янка Купала, Якуб Колас. Это фигуры, вокруг которых объединятся люди абсолютно разных политических взглядов, потому что народ у нас мудрый», — отметил Вадим Гигин. По его мнению, власти нужно более активно инициировать информационные поводы на основе объединяющих исторических фактов и фигур.

Александр Лукашенко в целом поддержал инициативу Вадима Гигина. Президент высказал убеждение, что проведение встреч представителей власти и экспертного сообщества крайне важно для информирования людей по актуальным вопросам, предоставления достоверных сведений из первых уст.

***

Александр Лукашенко о «Хельсинки-2»: здесь не рванешь, надо идти пошагово

Белорусскую инициативу о начале масштабного переговорного процесса по вопросам безопасности нельзя реализовать мгновенно. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время встречи с представителями общественности и экспертного сообщества, белорусских и зарубежных СМИ.

«Здесь не рванешь. Надо идти пошагово», — сказал Александр Лукашенко. Он привел в пример переговоры лидеров США и КНДР. Многие рассчитывали, что сложности в отношениях между странами будут сняты после первой же встречи глав государств, однако этого не произошло.

Александр Лукашенко высказалася о белорусском отборе на «Евровидение» и самом конкурсе

От Беларуси на конкурс «Евровидение» должны поехать достойные люди, которые победят в национальном отборе. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время встречи с представителями общественности и экспертного сообщества, белорусских и зарубежных СМИ.

Глава государства рассказал, что следит за отбором на «Евровидение», хоть и не погружается слишком глубоко в эти вопросы. «Должны поехать достойные люди, которые победят в отборе, — отметил Александр Лукашенко. — «Евровидение» — это не чисто музыкальный конкурс, это давно политизированный конкурс. И редко бывает, что там победит тот, кто должен».

 
 
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Работу идеологов в Беларуси нужно изменять с учетом современных подходов — Александр Лукашенко Работу идеологов в Беларуси нужно изменять с учетом современных...
 
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