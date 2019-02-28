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Погода на выходные и начало недели

01.03.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Кратковременное похолодание ожидается в первые дни календарной весны.

В субботу страна в основном окажется под влиянием области повышенного атмосферного давления, сформированной в холодной воздушной массе. Будет преимущественно без осадков, лишь ночью по востоку Беларуси местами пройдет небольшой снег. На отдельных участках дорог прогнозируется гололедица. Температура воздуха ночью понизится до минус 4-11, днем будет от минус 5 до плюс 2 градусов.

3 марта, в воскресенье, ночью сохранится влияние области повышенного атмосферного давления, так что будет без существенных осадков. Днем территория нашей страны окажется под влиянием атмосферных фронтов, за которыми начнет поступать теплая воздушная масса атлантического происхождения. На большей части территории республики ожидаются осадки (мокрый снег, переходящий в дождь). Местами туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью в основном составит 4-11 мороза, по юго-востоку местами при прояснениях она понизится до минус 13 градусов, лишь в западных районах не опустится ниже минус 3. Температура днем составит от 0 до 6 тепла, по юго-западу воздух прогреется до 8 градусов.

В понедельник погодные условия в стране будут определять атмосферные фронты, перемещающиеся с Западной Европы, во многих районах Беларуси пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, переходящий в дождь). Ночью местами слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 4, днем - 2-7 выше нуля, по юго-западу до 11 градусов тепла.-0-


Источник: БелТА

 
 
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Кратковременное похолодание ожидается в первые дни календарной весны.
 
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