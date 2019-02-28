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Пятничный совет 1146.BY: «Убийственный класс» или «Академия смерти»

01.03.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Традиционный пятничный совет редакции.

Настало время… хотя вы сами уже давно в курсе — мы эти пятничные советы раздаем больше трех лет. Так что, если вам нужно проконсультироваться по поводу годного сериальчика на выходные — это вы по адресу, это мы можем. Тем более, давненько SYFY не выпускал ничего достойного внимания. И вот, на тебе — довольно неплохая экранизация очередного комикса «Убийственный класс». Ну, или более пафосно — «Академия смерти».


Итак, вновь немного поднадоевшие 80-е года прошлого века. Америка, где, как оказывается, тоже не все хорошо.

В частности, президент Рейган сократил расходы на «дурки» (психиатрические лечебницы), и на улицах оказались тысячи и тысячи, мягко говоря, не совсем адекватных людей. Одна из таких особей и прикончила родителей главного героя телесериала «Академия смерти» (так как-то у вправду звучит лучше) Маркуса Лопеза.

Просто нелепое стечение обстоятельств, и вот мальчик из достаточно благополучной семьи оказался в приюте. Тоже, впрочем, ненадолго: натерпевшись издевательств, пацан устраивает себе побег с отягчающими (это когда во время побега гибнут другие люди), после чего отправляется бомжевать по улицам.

Надо отметить, что и там он надолго не задержался. По идее, должен был отъехать куда-нибудь на пожизненное за учиненный беспредел, но пареньком внезапно заинтересовались весьма специфические личности — начинающие убийцы из школы… правильно, убийц. Куда Маркусу и предлагают поступить, дабы научиться… правильно — убивать. Или правильно убивать, что тоже будет правильным.


Вот, собственно, и весь зачин. Далее по списку идет учеба в заведении со всеми вытекающими последствиями в виде банд, угроз расправы, самими расправами. Да уж, контингентик в школе, понятное дело, подобрался соответствующий. Но это, скажем прямо, не то из-за чего хочется смотреть «Академию смерти». Хотя драки местами поставлены просто шикарно.

В основном сериал цепляет своей атмосферой, манерой съемки и идеально подобранным саундтреком. Все очень к месту и очень органично вяжется с видеорядом. Ну, и ладно, так и быть — 80-е тоже показаны очень даже ничего, хоть, как мы уже упоминали, они слегка поднадоели. Слишком уж их к месту и не к месту кругом пихают.

Как итог, получаем довольно нетипичный подростковый сериал, снятый явно не для подростков и именно по этой причине достойный внимания. Да, хуже вездесущих 80-х могут быть только подростковые блокбастеры с сериалами. «Академия смерти» не из таких — это жесткий, местами пафосный, напичканный экшеном и внутренними демонами персонажей триллер, растянутый на 10 серий, 7 из которых доступны для просмотра в отличном переводе.

Так что зацените, как будет время, и удачных выходных!


 
 
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