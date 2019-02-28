ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Большой разговор с президентом»: о чем говорил Лукашенко

01.03.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Встреча президента Беларуси Александра Лукашенко с общественностью и экспертным сообществом – «Большой разговор с президентом» – продлилась 7 часов и 25 минут. О чем еще говорил белорусский лидер - в материале телеканала «МИР 24».

Не нахлебники

«Прекратите нас обвинять в нахлебничестве! Мы у вас никогда не были нахлебниками и не будем. Когда народ это слышит, особенно я, самолюбивый человек, мне не хочется никаких союзов».

Равные условия

«Наши БелАЗ, МАЗ, МТЗ должны быть в равных условиях с россиянами. На этом строятся все наши союзы. Не может быть, чтобы одни предприятия потребляли природный газ по 200 долларов, а другие – по 60. Нам не надо ничего дешевого, мы не хотим жить за счет россиян, мы хотим работать с вами в одном экономическом и торговом пространстве на равных условиях».

Сельское хозяйство

«А сколько били меня за возрождение села? А сегодня это признано во всем мире проектом! На 5,5 млрд мы только продаем! В первый год моего президентства в Минске на трое суток муки оставалось – хлеб не из чего было печь! Сегодня мы забыли об этой проблеме. Да, вкладывали в сельское хозяйство, и немало. Может быть, еще не все эффективно работают, но мы сегодня не ходим с протянутой рукой и кусок хлеба не просим для нашего народа».

Белорусский порядок

«Вообще у меня во власти нет друзей. Те, которые были, два-три человека, отсидели в тюрьме и сегодня занимаются своими делами, семьи смотрят, потому что слишком вольно себя вели».

Танцы

«Говорю, женщины, снимайте свои эти штаны деловые, одевайте длинные платья и будете на балу танцевать. Кочанова говорит: «Господи, да я никогда эти платья не носила длинные». Ну, сейчас говорю, будешь танцевать. С кем я буду танцевать? С Румасом будешь танцевать. Ну и они там начали тренироваться с Румасом. Потом я думаю: чего с Румасом? Кочанова Наталья Ивановна – симпатичная худенькая, в отличие от многих наших женщин-чиновниц, – с военным человеком, а Румас – с симпатичной девчонкой».



ДРУГИЕ НОВОСТИ ПОЛИТИКИ
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В этом году встреча с общественностью и экспертным сообществом длилась 7 часов и 25 минут.
 
Новости дня
Новости разные
 
Пятничный совет 1146.BY: «Убийственный класс» или «Академия смерти»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика