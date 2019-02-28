«Большой разговор с президентом»: о чем говорил Лукашенко

Встреча президента Беларуси Александра Лукашенко с общественностью и экспертным сообществом – «Большой разговор с президентом» – продлилась 7 часов и 25 минут. О чем еще говорил белорусский лидер - в материале телеканала «МИР 24».

Не нахлебники

«Прекратите нас обвинять в нахлебничестве! Мы у вас никогда не были нахлебниками и не будем. Когда народ это слышит, особенно я, самолюбивый человек, мне не хочется никаких союзов».

Равные условия

«Наши БелАЗ, МАЗ, МТЗ должны быть в равных условиях с россиянами. На этом строятся все наши союзы. Не может быть, чтобы одни предприятия потребляли природный газ по 200 долларов, а другие – по 60. Нам не надо ничего дешевого, мы не хотим жить за счет россиян, мы хотим работать с вами в одном экономическом и торговом пространстве на равных условиях».



Сельское хозяйство

«А сколько били меня за возрождение села? А сегодня это признано во всем мире проектом! На 5,5 млрд мы только продаем! В первый год моего президентства в Минске на трое суток муки оставалось – хлеб не из чего было печь! Сегодня мы забыли об этой проблеме. Да, вкладывали в сельское хозяйство, и немало. Может быть, еще не все эффективно работают, но мы сегодня не ходим с протянутой рукой и кусок хлеба не просим для нашего народа».

Белорусский порядок

«Вообще у меня во власти нет друзей. Те, которые были, два-три человека, отсидели в тюрьме и сегодня занимаются своими делами, семьи смотрят, потому что слишком вольно себя вели».

Танцы

«Говорю, женщины, снимайте свои эти штаны деловые, одевайте длинные платья и будете на балу танцевать. Кочанова говорит: «Господи, да я никогда эти платья не носила длинные». Ну, сейчас говорю, будешь танцевать. С кем я буду танцевать? С Румасом будешь танцевать. Ну и они там начали тренироваться с Румасом. Потом я думаю: чего с Румасом? Кочанова Наталья Ивановна – симпатичная худенькая, в отличие от многих наших женщин-чиновниц, – с военным человеком, а Румас – с симпатичной девчонкой».