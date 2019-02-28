Холод будет недолгим: синоптики сделали прогноз на выходные

tut.by сообщили в Белгидромете Минприроды. Календарная весна начинается зимней погодой. Холодный воздух с севера Европы привел к понижению температуры, выпал снег. Похолодание будет недолгим, уже в воскресенье днем на территорию Беларуси вновь начнет поступать воздушная масса атлантического происхождения. Об этомсообщили в Белгидромете Минприроды.





В субботу, 2 марта, с ростом атмосферного давления погода улучшится, ветер стихнет, ночью местами еще пройдет небольшой снег, днем будет преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью составит −4…9°С, местами она понизится до −10…13°С, максимальная температура днем -5...+1°С.





В воскресенье, 3 марта, под влиянием фронтального раздела ночью в крайних северных районах, днем на большей части территории республики ожидаются кратковременные осадки (мокрый снег, переходящий в дождь). Местами туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью −2…9°С, при прояснениях по юго-востоку страны воздух охладится до −10…13°С; максимальная температура днем 0…+6°С, по юго-западу она повысится до +8°С.









В понедельник, 4 марта, погоду будут определять атмосферные фронты и теплая воздушная масса, ожидается преобладание облачной погоды, временами дожди, ночью по северо-востоку страны местами мокрый снег, слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью от -2 на северо-востоке до +5°С на юго-западе республики, максимальная температура днем +2…9°С, по юго-западу воздух прогреется до +10…14°С.