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Россия и США договорились о снижении стоимости виз с 303 до 160 долларов

01.03.2019 19:22 — Разное | Партизан  
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Россия и США договорились о снижении стоимости виз до 160 долларов с 4 марта. Об этом сообщили МИД России и американское посольство в РФ, пишет Медуза.

В посольстве США также заявили, что «обе стороны договорились преимущественно выдавать трехгодичные многократные визы», передает «Интерфакс».

США с 2019 года повысили стоимость многократных виз до 303 долларов, объяснив это подорожанием российской визы. Американская сторона говорила, что будет готова снизить стоимость, если так поступит Россия.


В последние годы процесс получения американской визы в России усложнился на фоне взаимных высылок дипломатов и закрытия консульств, связанных с внешнеполитическими разногласиями. Несколько месяцев в 2017 году в региональных консульствах перестали выдавать визы (позже процесс был возобновлен). В МИД РФ ситуацию с выдачей американских виз называют «катастрофической».


 
 
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Россия и США договорились о снижении стоимости виз до 160 долларов с 4 марта. Об этом сообщили МИД России и американское посольство в РФ, пишет Медуза.
 
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