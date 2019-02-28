Россия и США договорились о снижении стоимости виз с 303 до 160 долларов

В посольстве США также заявили, что «обе стороны договорились преимущественно выдавать трехгодичные многократные визы», передает «Интерфакс».





США с 2019 года повысили стоимость многократных виз до 303 долларов, объяснив это подорожанием российской визы. Американская сторона говорила, что будет готова снизить стоимость, если так поступит Россия.







