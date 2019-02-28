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Несовременный президент несовременного государства. Путь медленного загнивания

01.03.2019 19:12 — Разное | Партизан  
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Руководство Беларуси избрало самый плохой путь развития – медленного загнивания.

Несовременный президент несовременного государства. Путь медленного загнивания
Социолог Сергей Николюк высказался насчет “Большого разговора с президентом”.

-“Большой разговор” о мелочах. Замечательный российский экономист Иноземцев написал книгу о России “Несовременная страна”. Несовременных стран – большинство в мире, потому что современных стран, которые гонят волну, всего с 35, а все остальные – по-разному эту волну улавливают.

Лукашенко с самого утра рассказывает, что он несовременный президент несовременного государства. В частности, Лукашенко, отвечая на вопросы, сказал, что лично распределяет землю, потому что, если это дело кому-то доверить, – начинаются бандитские разборки. Вот такое у нас государство: если Александр Григорьевич что-то лично не контролирует – там происходят бандитские разборки.

Лукашенко многословен, на вопросы, требующие краткого ответа, говорит по полчаса. Для меня открытием стали слова, что в Беларуси идет работа над новой Конституцией, которую собираются обнародовать не через 5 лет, а гораздо раньше.

О “польской угрозе”

Лукашенко заявил, что Беларуси угрожают американские войска, которые планируется размещать в Польше. Но ведь до 2014 года в Европе практически и армий не осталось – и вдруг армии стали стремительно наращиваться. Так надо пояснить, почему армия Европы начала наращиваться – Россия аннексировала Крым. Надо четко обозначить причины угроз, но Лукашенко не может назвать причину, поэтому крутится вокруг да около. Тему безопасности нельзя назвать главной, хотя “стабильность” красной нитью проходит через весь разговор.

“Никаких досрочных выборов”

-Выборы, конечно, будут честными – это и пугает. Пугает, потому что все предыдущие “выборы” тоже были честными – ничего не изменится и сейчас.

Одна из топовых тем в независимых СМИ – проведение досрочных выборов. Откровенно говоря, я к этой теме всегда относился без пиетета: Лукашенко никогда не переносил выборы на более ранний срок. И сегодня я не вижу причин для досрочных выборов. Хотя возникла небольшая заминка: в выступлении перед курсантами Военной академии 22 февраля Лукашенко больно подробно отвечал на вопросы о себе, о своей роли, о президентстве. Меня это удивило, я даже позвонил Карбалевичу с вопросом: а не начало ли это некой кампании? Карбалевич привел ряд аргументов против. А сегодня Лукашенко очень четко сказал: никаких более ранних сроков не будет. Для меня эти слова прозвучали убедительно, потому что ложились на мои представления о “выборах”.


“Наш путь”

-Вырисовываются очертания “нашего пути”. Избран самый плохой путь – медленного загнивания. Когда происходит некий обрыв, это дает возможность народу сплотиться, самоорганизоваться, поставить проблемные вопросы. А когда мы скользим, скользим, скользим не спеша – это самый вероятный сценарий развития в среднесрочной перспективе.

Все остальное – в привычном русле. Но это русло несовременной страны, которой руководит очень несовременный президент. После 96-го года я никогда не называю Лукашенко президентом (назовем его главой государства).


 
 
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Руководство Беларуси избрало самый плохой путь развития – медленного загнивания.
 
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