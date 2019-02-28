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Экс-директор Могилевского мясокомбината получил 5 лет с конфискацией за взятку в 2 тыс. долларов

01.03.2019 19:09 — Разное | Партизан  
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К пяти годам колонии с конфискацией имущества приговорен директор Могилевского мясокомбината. Бывшее должностное лицо признали виновным в получении взятки, сообщает пресс-служба Гомельского областного суда.

Как отмечалось в материалах дела, директор мясокомбината пообещал соучредителю компании «КормЖивСервис» помочь с переводом денег от сельхозпредприятия-должника за материальное вознаграждение в размере 5% от перечисляемых сумм, пишет TUT.BY.

Всего, по данным следсвтия, в качестве вознаграждения директор получил 2 тысячи 100 долларов.

Суд посчитал вину должностного лица доказанной и приговорил его к 5 годам лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества.

Он также лишен права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций и совершением юридически значимых действий, на срок 5 лет.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.


Могилевский мясокомбинат в 2016 году возглавил Владимир Латыговский. Он сменил на этом посту Михаила Хортова, который возглавлял предприятие без малого 21 год — с ноября 1995 года. В 2016 году в отделе кадров предприятия сообщили, что Михаил Хортов ушел на пенсию, хотя на тот момент ему было 63 года.

Во время правления Хортова мясокомбинат был и процветающим, и, судя по сообщениям силовиков, самым коррумпированным предприятием. Репутация мясокомбината испортилась, когда начали всплывать дела о хищениях продукции и денег на предприятии.

 
 
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К пяти годам колонии с конфискацией имущества приговорен директор Могилевского мясокомбината. Бывшее должностное лицо признали виновным в получении взятки,...
 
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