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ЮНИСЕФ: рост заболеваемости корью в мире принимает угрожающие масштабы

01.03.2019 19:04 — Разное | Партизан  
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Количество заболевших корью в мире стремительно растет. Случаи заболеваний регистрируются даже в странах, где корь не фиксировалась год и больше. Об этом сообщает ЮНИСЕФ.


Фото: Reuters

По данным организации, три четверти общего роста заболеваемости корью в 2018 году пришлось на десять стран. В лидерах — Украина: там было зарегистрировано 35 тысяч случаев заболевания. На Филиппинах корью заболели 13 тысяч, в Бразилии — чуть более 10 тысяч.


ЮНИСЕФ указывает на то, что случаи заболевания отмечены даже в странах, где ранее корь не регистрировалась год или более.

Вспышки болезни отмечены как в развивающихся, так и в развитых странах. Например, в США число случаев заболеваемостью корью за прошлый год увеличилось в 6 раз.

«Почти все эти случаи можно предотвратить, но дети заражаются даже в таких местах, что этому нельзя найти оправдания», — говорит исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор. По ее словам, «настоящей инфекцией являются дезинформация, недоверие и самоуспокоенность», а отсутствие действий сегодня будет иметь катастрофические последствия для детей завтра.


Организация напоминает, что корь очень заразна, больше чем Эбола, туберкулез или грипп. Специального лечения для уже заболевших нет, а вакцинация является единственным спасительным средством, особенно для детей.

Организация обращается к правительствам, медицинским работникам и родителям с настоятельным призывом сделать больше для сдерживания этой болезни, в том числе бороться с предубеждениями. Понимание того, что вакцины безопасны и эффективны, поможет остановить распространение болезни, указывает ЮНИСЕФ.

В Беларуси в период с 20 января 2018 года по 9 января 2019 года зафиксировано 254 случая кори. Примерно 26% заболевших — дети. Порядка 73% заболевших не были вакцинированы или вакцинированы не до конца.


 
 
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Количество заболевших корью в мире стремительно растет. Случаи заболеваний регистрируются даже в странах, где корь не фиксировалась год и больше. Об этом сообщает...
 
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