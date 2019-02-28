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Лукашенко: У меня во власти вообще нет друзей. Те, кто были, отсидели в тюрьме

01.03.2019 18:45 — Разное | Партизан  
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Во время «Большого разговора с президентом» эксперт Ярослав Романчук раскритиковал экономическую несвободу в Беларуси, заявив, что силовики часто «кошмарят» бизнес и не дают ему развиваться.


president.gov.by

Александр Лукашенко с ним не согласился, обращает внимание Tut.by 

— Дай Бог любому государству таких силовиков. С недостатками, но дай Бог каждому, — заявил президент. — Они не в кланах. Они не в группировках. Это люди президента, ответственные перед ним. Хотя до назначения на должность я никого не знал. У меня дружков здесь нет. Вообще у меня во власти нет друзей. Те, которые были, два-три человека, отсидели в тюрьме и сегодня занимаются своими делами, семьи смотрят, потому что слишком вольно себя вели. И считали, что им в стране возможно делать все. Не надо намеков, что кто-то кошмарит (бизнес. — Прим. редакции), а я чуть ли не групповщину развел. Этого не будет. Я президентом не буду быстрее, чем у меня будет эта групповщина. Потому что это гибель для государства — посмотрите вокруг.


 
 
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Во время «Большого разговора с президентом» эксперт Ярослав Романчук раскритиковал экономическую несвободу в Беларуси, заявив, что силовики часто «кошмарят»...
 
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