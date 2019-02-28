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Лукашенко: Мы выиграли, потому что у нас был лучший хоккеист. Это Коля
1 марта во время "большого разговора" Александр Лукашенко рассказал, как играет в хоккей.
Николай и Александр Лукашенко / БЕЛТА
В середине февраля в Сочи прошел хоккейный матч, в котором поучаствовали Александр и Николай Лукашенко, Владимир Путин. Они играли в команде "Тигры" против "Медведей" и победили со счетом 16:1.
"Мы честно выиграли, но выиграли, потому что у нас был лучший хоккеист. Это Коля, — передает слова Лукашенко
Александр Лукашенко утверждает, что они честно забросили 16 шайб и никто не поддавался. В какой-то момент Николай Лукашенко отошел в защиту: "Говорит, я не могу против таких игроков играть".
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1 марта во время "большого разговора" Александр Лукашенко рассказал, как играет в хоккей.
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