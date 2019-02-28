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Лукашенко: Мы выиграли, потому что у нас был лучший хоккеист. Это Коля

01.03.2019 18:37 — Разное | Партизан  
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1 марта во время "большого разговора" Александр Лукашенко рассказал, как играет в хоккей.


Николай и Александр Лукашенко / БЕЛТА

В середине февраля в Сочи прошел хоккейный матч, в котором поучаствовали Александр и Николай Лукашенко, Владимир Путин. Они играли в команде "Тигры" против "Медведей" и победили со счетом 16:1.

"Мы честно выиграли, но выиграли, потому что у нас был лучший хоккеист. Это Коля, — передает слова Лукашенко "Еврорадио". — Он, конечно, на голову был выше всех. А Владимир Владимирович [Путин] сказал так: "Да, мы играем с тобой в одной пятерке и Колю берем".


Александр Лукашенко утверждает, что они честно забросили 16 шайб и никто не поддавался. В какой-то момент Николай Лукашенко отошел в защиту: "Говорит, я не могу против таких игроков играть".

 
 
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1 марта во время "большого разговора" Александр Лукашенко рассказал, как играет в хоккей.
 
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