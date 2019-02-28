Акции МТИС на сумму 4,1 млн рублей передадут «Белтелекому»

Соответствующее постановление Совмина от 27 февраля 2019 г. № 128 «О принятии в республиканскую собственность и безвозмездной передаче акций» опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.





В соответствии с документом необходимо до 1 мая этого года принять из собственности Минска в собственность Республики Беларусь 9 430 007 простых (обыкновенных) акций МТИС номинальной стоимостью 44 копейки каждая. Их до 1 июня безвозмездно передадут в хозяйственное ведение «Белтелекома».