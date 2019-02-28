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Акции МТИС на сумму 4,1 млн рублей передадут «Белтелекому»

01.03.2019 18:29 — Разное | Партизан  
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Акции ОАО «Минские телевизионные информационные сети» на общую сумму 4 149 203,08 рубля передадут РУП «Белтелеком», сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».

Соответствующее постановление Совмина от 27 февраля 2019 г. № 128 «О принятии в республиканскую собственность и безвозмездной передаче акций» опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

В соответствии с документом необходимо до 1 мая этого года принять из собственности Минска в собственность Республики Беларусь 9 430 007 простых (обыкновенных) акций МТИС номинальной стоимостью 44 копейки каждая. Их до 1 июня безвозмездно передадут в хозяйственное ведение «Белтелекома».
 
Теги: Минск
 
 
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Акции ОАО «Минские телевизионные информационные сети» на общую сумму 4 149 203,08 рубля передадут РУП «Белтелеком», сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».
 
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