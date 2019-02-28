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Пенс обещает построить стену на границе с Мексикой до конца президентского срока Трампа

01.03.2019 19:49 — Разное | Интерфакс  
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Вице-президент США Майк Пенс в пятницу заявил, что стена на границе США и Мексики будет возведена до окончания первого президентского срока Дональда Трампа, сообщают американские СМИ.

"Мы уже начали строить стену. Я вам обещаю, что мы завершим работу до того, как истечет срок нашего мандата", - сказал М.Пенс, выступая на Конференции консервативных политических действий.

Он также выступил в поддержку режима чрезвычайного положения, введенного президентом. Д.Трамп принял решение о введении ЧП из-за того, что Конгресс не согласился выделить на строительство стены на границе с Мексикой запрошенные им $5,7 млрд. В одобренном Конгрессом законопроекте на стену отводится $1,375 млрд.

 
 
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Вице-президент США Майк Пенс в пятницу заявил, что стена на границе США и Мексики будет возведена до окончания первого президентского срока Дональда Трампа,...
 
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