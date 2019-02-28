Неповторимая весна вTheatreHD:чем март поразит столичного зрителя?

В марте афиша TheatreHD никого не оставит равнодушным: проект собрал в себе множество культовых постановок на любой вкус. Прямая трансляция оперы из Met, неподражаемые балеты Большого театра России, премьеры захватывающих спектаклей и два фильма-выставки – всё это на экранах столичных кинотеатров со 2 марта.



Ярким началом марта станет зрелищная и чувственная комедийная опера Гаэтано Доницетти "Дочь полка", которая 2 марта появится в прямой трансляции из TheMetropolitanOpera на экране кинотеатра "Центральный". В "Дочери полка" соединяются все элементы захватывающейпостановки – высший свет, похищенный ребенок, военные подвиги, контраст светского лоска и простецкой души. В главных ролях в постановке – звёзды бельканто, сопрано Притти Йенде и тенор Хавьер Камарена. Вместе они создают настоящий праздник для любителей искусного пения.

Показ одного из лучших спектаклей "КомедиФрансез", мрачной пьесы Виктора Гюго "Лукреция Борджиа", состоится для столичного зрителя 5 марта. Французская писательница Жорж Санд называла "Лукрецию Борджиа" самой сильной работой Гюго, и теперь у вас есть возможность убедиться в справедливости ее слов. Кровосмешение, убийство, стяжательство и гордыня: на экране кинотеатра "Центральный" – история грехов самой мистической фигуры времен итальянского Возрождения.

6 марта минчанам представится шанс увидеть на большом экране настоящую классику английских комедий. В FalconClubБутик Кино – искрометная пьеса Оскара Уайльда "Идеальный муж". Режиссер Джонатан Чёрч воспроизводит эстетику викторианской салонной комедии, переплетая политические взятки, романтический шантаж, распущенность и ханжеский идеализм высшего света. В этот же день пройдет показ самой популярной оперы Камиля Сен-Санса, глубокой и чувственной постановки по библейскому сюжету "Самсон и Далила". Увидеть постановку можнов кинотеатре "Красная звезда" (Гродно).

Март порадует любителей танцевального искусства сказочно красивым и очень светлым балетом Чайковского "Спящая красавица" в постановке Юрия Григоровича. 10 марта визитная карточка Большого театра России во всем своем великолепии появится на экране кинотеатра "Центральный". Со зрелищностью этого балета мало что может сравниться, не зря Большой театр именно им отмечал открытие Исторической сцены после реконструкции.

Следом на большом экране– завораживающий документальный фильм о живописном наследии одного из величайших художников в истории – "Леонардо HD". С чего начался его творческий путь? Как создавались шедевры? Фильм-выставкао становлении Леонардо да Винчи раскроет все тайны 13 марта в FalconClub Бутик Кино.

Новая интерпретация шедевра шведской драматургии "Джули" появится 19 марта на экране кинотеатра "Центральный". За адаптацию великолепной пьесы Стринберга взялись три талантливые англичанки: драматург Полли Стэнэм, режиссёр Кэрри Крэкнелл и актриса Ванесса Кирби. В результате получилась стремительная и яркая постановка, наполненная острыми диалогами. Действие пьесы переносится в современный Лондон, но в центре истории по-прежнему одна летняя ночь, одиночество и клубок отношений, распутать который с каждой сценой становится всё сложнее.

Зрелищный, красочный и полный восточного колорита балет "Баядерка" предстанет перед зрителями 20 марта. Экзотическая любовная драма, где есть место и смертельному соперничеству, и предательству, гипнотически красива, а сложнейшие кордебалетные сцены достойны восхищения. Один из самых популярных балетов мировой сцены – на экране FalconClub Бутик Кино.

Ещё один экскурс в миризобразительногоискусства состоится 24 марта вместе с документальным фильмом Фила Грабски "Мане: Жизнь на холсте".Лента провожает зрителя за кулисы грандиозной выставки в Королевской академии художеств, шаг за шагом отражая творческий путь Мане. На экране кинотеатра "Центральный" – история становления одного из "отцов современного искусства".

Политический подтекст – не редкость в современных постановках, однако мало какой драматург говорит о политике так открыто, как Дэвид Хэа. 26 марта в кинотеатре "Центральный" – премьера его взрывного и честного спектакля "Выбор". Пьеса обнажает все стороны современных политиков – как темные и неприглядные, так и самые человеческие, а главный конфликт будет близок каждому, кто хоть раз вздыхал: "Политика – это грязь, нормальные люди туда не идут".

Уникальное лирическое сопрано Анны Нетребко вновь зазвучит для минского зрителя. В Международный день театра, 27 марта, на экране FalconClub Бутик Кино – проникновенная опера Франческо Чилеа "Адриана Лекуврёр", в которой подлинно театральные страсти становятся частью жизни героев. История одной из величайших трагических актрис "Комеди Франсез" исторична, подробна и поистине роскошна. Чего стоят одни декорации барочного театра! Словом, "Адриана Лекуврёр" – отличный повод отметить международный праздник.

Звучным финальным аккордом в мартовском расписании станет культовая опера Рихарда Вагнера – "Валькирия" – в прямой трансляции из TheMetropolitanOpera. Вторая часть цикла "Кольцо Нибелунгов" полна скандинавского колорита, мифологических мотивов и земной, человеческой любви, которая оказывается выше всех божественных предначертаний. Самый узнаваемый фрагмент из Вагнера, "Полёт валькирий", зазвучит 30 марта в кинотеатре "Центральный".