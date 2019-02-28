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Умер тяжелобольной мальчик, чью мечту перед Новым годом исполнил Путин

01.03.2019 19:31 — Разное | UDF  
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Фото: RT
В реанимации московской клиники скончался десятилетний Коля Кузнецов, чью мечту о рукопожатии с президентом исполнил перед Новым годом российский лидер Владимир Путин.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на маму мальчика, глава государства звонил ей после смерти сына, чтобы выразить соболезнования.

Коля боролся с острой формой лейкоза.

«Коля умер в реанимации в клинике Димы Рогачёва 19 февраля, сердце не выдержало. Врачам низкий поклон, делали всё возможное и невозможное. Похоронили 23 февраля, в День защитника Отечества. Президент звонил, успокаивал», — сообщила мама мальчика.

По её словам, расходы на траурные мероприятия взяли на себя власти Кисловодска и губернатор.

«Президент прислал огромную корзину с красными розами», — добавила она.

В конце 2018 года Владимир Путин исполнил мечту Коли Кузнецова, который хотел пожать руку президенту.

Тогда они немного пообщались и пожали друг другу руки. Путин по просьбе мамы мальчика подписал его экипировку для занятий самбо.

Объясняя, почему его мечтой стало рукопожатие, мальчик рассказал, что во сне думал о нём — и придумал.

15 декабря Путин встретился с Артёмом Пальяновым — тяжелобольным мальчиком, который мечтал увидеть Санкт-Петербург с высоты птичьего полёта.

Глава государства выпил чаю с ним и его семьёй, после чего проводил их к вертолётной площадке.

 
 
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В реанимации московской клиники скончался десятилетний Коля Кузнецов.
 
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