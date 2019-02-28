Живите долго, ветераны!





С такими пожеланиями в преддверии 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков навестили ветеранов Великой Отечественной войны и бывших узников фашистских концлагерей представители районной власти, общественности и социальной службы. Цель их визита — узнать нужды и запросы, социально-бытовые условия жизни земляков.

Первым, кого навестили заведующая сектором идеологической работы и по делам молодежи райисполкома Лилия Сидорович, директор Территориального центра социального обслуживания населения Антонина Эйсмонт и председатель районного совета ветеранов Нелли Пушненкова, был Иосиф Петровский. В его доме тепло, чистенько. 79-летний хозяин пребывал в бодром духе. Радовался приходу гостей, угощал конфетами и рассказывал…

В трехлетнем возрасте попал в фашистский концлагерь и промучился там два года. Были бомбежки, потом освобождение, поиск родителей. Так волей судьбы оказался на Вороновщине, где живет уже почти 40 лет. Гордится своими дочерьми, зятьями и внуками, живущими в Гродно, во Франции, где побывал дважды. Да и родные не забывают его, звонят, приезжают в гости. На свою сегодняшнюю жизнь не жалуется, благодарен социальной службе за внимание и заботу о нем.

— Всегда праздную День Победы, как свой второй день рождения, — признался на прощание Иосиф Вацлавович. — Желаю ветеранам здоровья и чтобы долго жили. А молодежи — никогда не знать, что такое война.

Стойкости духа, долголетия пожелали и Татьяне Бобиной. Хотя ей, бывшей фронтовой медсестре, идет 92-й год, держится она молодцом. Приветливая улыбка, искрящиеся лучистым светом глаза Татьяны Кузьминичны вызывают искреннее восхищение хрупкой мужественной женщиной и желание быть такими же оптимистами, как она.

В хорошем настроении встретили нас супруги, ветераны войны и труда Степан Аксентьевич и Ядвига Александровна Жуки. Сетовать на какие-то жизненные мелочи — не в их характере.







— Проблем нет, на здоровье пока не жалуемся, ни в чем не нуждаемся, — бодро ответил на вопросы Степан Аксентьевич. — Вот лучше угоститесь яблоками из нашего сада.

А еще ветеран показал пять физических упражнений, которые делает каждое утро. И, если честно сказать, выполнить их без тренировки не удастся и более молодым.

В тот же день, 27 февраля, члены комиссии навестили бывших узников фашистских лагерей — Нину Даниловну Демьянченкову, Нину Михайловну Красоцкую, Зофию Брониславовну Страчинскую и Ивана Иосифовича Мороза, а также ветеранов Великой Отечественной войны — Веру Филипповну Тимофееву, Владимира Иосифовича Мармыша и Ивана Адамовича Носаля.

Все пожелания представители органов власти взяли на карандаш и в ближайшее время будут приняты меры по оказанию необходимой помощи.

Викентий ЯКОВИЧ.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.