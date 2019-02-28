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Встреча Лукашенко с представителями экспертного сообщества и СМИ продолжалась почти семь с половиной часов

01.03.2019 — Разное | Газета Авангард  
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Встреча Президента Беларуси Александра Лукашенко с представителями общественности и экспертного сообщества, белорусских и зарубежных СМИ продолжалась сегодня почти семь с половиной часов, передает корреспондент БЕЛТА.

Встреча Лукашенко с представителями экспертного сообщества и СМИ продолжалась почти семь с половиной часов

В «Большом разговоре с Президентом» приняли участие более 200 человек. В их числе не только журналисты, но и представители различных сфер — политологи, экономисты, работники реального сектора экономики, общественные объединения и конфессии.

Глава государства ответил на несколько десятков вопросов, которые касались широкого спектра тем. Александр Лукашенко подробно рассказал о приоритетах внутренней и внешней политики нашей страны, прокомментировал взаимоотношения с Россией, Китаем, странами СНГ и другими государствами. Предельно откровенно и подробно Президент высказался по поводу проблем в экономике, промышленности, сельском хозяйстве, социальной сфере, обратив особое внимание на меры, которые принимаются для их решения.

Участники «Большого разговора с Президентом» не ограничивались только вопросами, но и выступали с инициативами, высказывали свою точку зрения, дискутировали с главой государства. Диалог продолжался даже во время краткого перерыва — Александр Лукашенко отвечал на вопросы в неформальном общении с экспертами и представителями СМИ.

Вопросы Президенту поступали также и от читателей БЕЛТА. В общей сложности их число превысило 2 тыс. Большинство содержат не просто вопрос общего характера, но указывают на конкретную жизненную ситуацию или проблему, недоработки на местах. Глава государства заверил, что все обращения проанализируют и обобщат, а о принятом решении сообщат еще до того, как пройдет ежегодное Послание Президента народу и парламенту.
Читать полностью: https://www.belta.by/president/view/vstrecha-lukashenko-s-predstaviteljami-ekspertnogo-soobschestva-i-smi-prodolzhalas-pochti-75-chasa-338578-2019/
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БЕЛТА.

 
 
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Встреча Президента Беларуси Александра Лукашенко с представителями общественности и экспертного сообщества, белорусских и зарубежных СМИ...
 
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