Житель Каменецкого района приговорен к четырем годам колонии за угрозу убийством односельчанам

Суд Каменецкого района сегодня огласил приговор в отношении мужчины, который угрожал односельчанам убийством, сообщил БЕЛТА заместитель прокурора Каменецкого района Денис Хорошун.



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Переполох в деревне Ставы фигурант устроил поздним вечером 8 ноября. Около 23.00 в милицию обратилась местная жительница 1982 года рождения. Она рассказала, что в ее дом зашел односельчанин, угрожал ей и ее гостям ружьем, выстрелил в стену. В другом доме дебошир приставил к голове хозяина 1960 года рождения ружье, угрожал убийством, после этого скрылся.

Сотрудники уголовного розыска задержали его спустя неделю в лесу. Следственным комитетом в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ст.186 УК (угроза убийством), ч.2 ст.295 УК (незаконные действия в отношении огнестрельного оружия), ч.3 ст.339 УК (хулиганство).

Потерпевшими по делу проходили пять человек. Свою вину в отношении них фигурант признал частично. Суд Каменецкого района признал мужчину виновным и приговорил к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии в условиях усиленного режима.

Приговор не вступил в законную силу.