Поляки наштамповали в паспортах белорусов 29 февраля

Необычный казус имел место быть сегодня, 1 марта 2019 года. Очень многим путешественникам, кто пересекал границу на переходе Брест-Тересполь польские пограничники неправильно проштамповали паспорта - указали 29 февраля.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63954.php

Читать полностью в источнике с фото:





Пока никто не жаловался, что из-за этого у него были проблемы, в основном все пишут как о забавном происшествии.