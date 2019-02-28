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Поляки наштамповали в паспортах белорусов 29 февраля
01.03.2019 20:52 — Разное | Виртуальный Брест
Необычный казус имел место быть сегодня, 1 марта 2019 года. Очень многим путешественникам, кто пересекал границу на переходе Брест-Тересполь польские пограничники неправильно проштамповали паспорта - указали 29 февраля.
Пока никто не жаловался, что из-за этого у него были проблемы, в основном все пишут как о забавном происшествии.
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