Фотофакт: белорусские огурцы бьют рекорды — теперь почти 12 рублей за килограмм!

Еще совсем недавно читатели удивили нас ценником на огурцы, которые стоили в «Гиппо» дороже, чем свинина. Чуть позже по этому поводу высказался белорусский фермер, который попытался объяснить, как формируется эта цена, и предположил, что в скором времени она пойдет на спад.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63953.php

Читать полностью в источнике с фото:





Судя по всему, это время еще не настало. Цена не просто не падает, она продолжает брать новые «вершины». Наш читатель прислал фотографию из «Евроопта»: обычный, колючий и зеленый белорусский огурец стоит 11 рублей 99 копеек!







Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63953.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63953.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63953.php

Читать полностью в источнике с фото:



