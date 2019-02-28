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Фотофакт: белорусские огурцы бьют рекорды — теперь почти 12 рублей за килограмм!
01.03.2019 20:52 — Разное | Виртуальный Брест
Еще совсем недавно читатели
Судя по всему, это время еще не настало. Цена не просто не падает, она продолжает брать новые «вершины». Наш читатель прислал фотографию из «Евроопта»: обычный, колючий и зеленый белорусский огурец стоит 11 рублей 99 копеек!
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Еще совсем недавно читатели удивили нас ценником на огурцы, которые стоили в «Гиппо» дороже, чем свинина. Чуть позже по этому поводу высказался белорусский...
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