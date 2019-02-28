В Барановичах на стройке что-то пошло не так

Читательница Intex-press "Шестак" прислала фотографию со стройки в микрорайоне Тексер.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63952.php

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Фото: Шестак

На снимке видно, что в одной из квартир дверь, выходящая на балкон, установлена не так, как в других квартирах. Вероятно, что-то у строителей пошло не так.

Как думаете, что произошло?