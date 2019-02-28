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В Барановичах на стройке что-то пошло не так
01.03.2019 20:52 — Разное | Виртуальный Брест
Читательница Intex-press "Шестак" прислала фотографию со стройки в микрорайоне Тексер.
Фото: Шестак
На снимке видно, что в одной из квартир дверь, выходящая на балкон, установлена не так, как в других квартирах. Вероятно, что-то у строителей пошло не так.
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Читательница Intex-press "Шестак" прислала фотографию со стройки в микрорайоне Тексер. Фото: Шестак На снимке видно, что в одной из квартир дверь, выходящая на...
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