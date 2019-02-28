В районе озёр по улице Васнецова в Бресте прошла уборка, #ЗаДело активистов БРСМ

Сегодня, 1 марта 2019 года, активисты Московского РК ОО «БРСМ» города Бреста и первичной организации с правами РК УО «БрГТУ» провели акцию по благоустройству города Бреста в рамках Республиканского челленджа #ЗаДело.



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Уборка проходила в районе озер по улице Васнецова. Совместными усилиями прилегающая территория была очищена от мусора, который оставляют нерадивые Брестчане.



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В очередной раз хочется напомнить: «Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят».