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В районе озёр по улице Васнецова в Бресте прошла уборка, #ЗаДело активистов БРСМ
01.03.2019 20:52 — Разное | Виртуальный Брест
Сегодня, 1 марта 2019 года, активисты Московского РК ОО «БРСМ» города Бреста и первичной организации с правами РК УО «БрГТУ» провели акцию по благоустройству города Бреста в рамках Республиканского челленджа #ЗаДело.
Уборка проходила в районе озер по улице Васнецова. Совместными усилиями прилегающая территория была очищена от мусора, который оставляют нерадивые Брестчане.
В очередной раз хочется напомнить: «Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят».
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Сегодня, 1 марта 2019 года, активисты Московского РК ОО «БРСМ» города Бреста и первичной организации с правами РК УО «БрГТУ» провели акцию по благоустройству...
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