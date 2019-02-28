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Подлинник постановления об аннулировании Брест-Литовского мира выставили в музее

01.03.2019 20:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Подлинные артефакты имеют свою особую ауру, которую не в состоянии повторить самые точные копии. Это легко почувствовать, если в период до 8 марта посетить Брестский областной краеведческий музей. Здесь в витрине под толстым стеклом представлен третий экспонат музейного проекта «12 артефактов», посвященного 1000-летию Бреста – подлинник «Постановления Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета об аннулировании Брест-Литовского мира, принятое единогласно в заседании 13 ноября 1918 г.», изданный в типографии Товарищества И.Д. Сытина в г. Москве в 1918 г.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63950.php

Подлинник постановления об аннулировании Брест-Литовского мира выставили в музее

А в зале №6, посвященном событиям Первой Мировой войны и Брестскому миру, нужно всего лишь поднять голову и увидеть копию.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63950.php

Подлинник постановления об аннулировании Брест-Литовского мира выставили в музее

Почувствуйте разницу. Ведь чуть ниже – подлинные фотографии того времени с изображениями Л. Д. Троцкого и членов советской делегации; книга воспоминаний генерала А. И. Деникина «Брест-Литовск», изданная в Париже в 1933 году; изготовленный в Германии памятный жетон, посвященный подписанию перемирия в Брест-Литовске.

 
Теги: Брест
 
 
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  Подлинные артефакты имеют свою особую ауру, которую не в состоянии повторить самые точные копии. Это легко почувствовать, если в период до 8 марта посетить...
 
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