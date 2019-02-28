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Собаки уже ездят не только в автобусах, но и в маршрутных такси
01.03.2019 20:52 — Разное | Виртуальный Брест
Помните, как недавно по всем СМИ прошла информация, что нашли хозяев собаки, которая ездила на автобусах в Бресте, а потом она опять удрала и снова каталась? И вот встречайте:
Ещё одна "героиня". По свидетельству очевидцев - запрыгивает в маршрутные такси, ну и на автобусах не прочь тоже покататься. В комментариях один мужчина написал, что видел эту собаку в дизель-поезде в Жабинке. Что вообще происходит?
На собаке есть ошейник, видели её на разных остановках общественного транспорта. Чья?
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