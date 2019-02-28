

В Солигорске задержаны «гастролеры», подозреваемые в совершении серии краж на территории Беларуси Автор: Эдуард Кидяев. Фото: МВД

21 февраля 2019 года сотрудники ГУУР МВД совместно с коллегами из Гродненской, Брестской, а также Минской областей при силовой поддержке бойцов спецподразделения «Алмаз» с поличным после совершения кражи из квартиры в Солигорске задержали двух участников международной преступной группы.

Изъятые орудия преступления, похищенное, признания задержанных, а также иные факторы дают основания утверждать, что указанные лица причастны к совершению около 50 квартирных краж путем отжима окон ПВХ.



Преступления совершались с июня 2018 года. Как правило, злоумышленники выбирали квартиры на первых этажах домов, а также коттеджи. В основном похищались деньги и ювелирные украшения. При первых вылазках воры не брезговали бижутерией, продуктами питания, косметикой, одеждой и обувью.











Ареал криминальной деятельности распространялся на населенные пункты буквально всех областей страны. Больше всего «пострадали» Солигорск, Кобрин, Могилев и Гродно. Характер злодеяний, их цикличность позволяли сыщикам рассматривать версию, что это дело рук так называемых гастролеров.



Раскрытие серии данных преступлений находилось на личном контроле руководства милицейского ведомства. Была создана специальная группа, в состав которой вошли сотрудники ГУУР МВД и территориальных подразделений уголовного розыска страны. Проведен большой объем оперативно-розыскной, аналитической работы с целью установления причастных лиц.















Первые «зацепки» получили сотрудники угро Гродненщины. По оперативной информации, кражи совершались гражданином Украины, ранее судимым за аналогичные преступления на родине, а также гражданином России. Периодически себе в помощники они привлекали кого-то из шестерых граждан Украины (все с 1983 по 1990 г.р.).



Злоумышленники соблюдали строгие меры конспирации. Прибывали в Беларусь с территории Украины или России разным транспортом, в том числе общественным или взятым напрокат, а также пешком. Средствами связи не пользовались, для маскировки переодевались.







Следственными органами по данным фактам возбуждены уголовные дела по ст. 205 УК Республики Беларусь (кража).