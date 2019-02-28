ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Солигорске задержаны «гастролеры», подозреваемые в совершении серии краж на территории Беларуси

01.03.2019 — Разное | Soligorsk News  
Размер текста:
A
A
A

23 февраля 2019 20:53 3384

В Солигорске задержаны «гастролеры», подозреваемые в совершении серии краж на территории Беларуси

Автор: Эдуард Кидяев. Фото: МВД

21 февраля 2019 года сотрудники ГУУР МВД совместно с коллегами из Гродненской, Брестской, а также Минской областей при силовой поддержке бойцов спецподразделения «Алмаз» с поличным после совершения кражи из квартиры в Солигорске задержали двух участников международной преступной группы.

В Солигорске задержаны «гастролеры», подозреваемые в совершении серии краж на территории Беларуси

Изъятые орудия преступления, похищенное, признания задержанных, а также иные факторы дают основания утверждать, что указанные лица причастны к совершению около 50 квартирных краж путем отжима окон ПВХ.

Преступления совершались с июня 2018 года. Как правило, злоумышленники выбирали квартиры на первых этажах домов, а также коттеджи. В основном похищались деньги и ювелирные украшения. При первых вылазках воры не брезговали бижутерией, продуктами питания, косметикой, одеждой и обувью.

В Солигорске задержаны «гастролеры», подозреваемые в совершении серии краж на территории Беларуси
В Солигорске задержаны «гастролеры», подозреваемые в совершении серии краж на территории Беларуси

Ареал криминальной деятельности распространялся на населенные пункты буквально всех областей страны. Больше всего «пострадали» Солигорск, Кобрин, Могилев и Гродно. Характер злодеяний, их цикличность позволяли сыщикам рассматривать версию, что это дело рук так называемых гастролеров.

Раскрытие серии данных преступлений находилось на личном контроле руководства милицейского ведомства. Была создана специальная группа, в состав которой вошли сотрудники ГУУР МВД и территориальных подразделений уголовного розыска страны. Проведен большой объем оперативно-розыскной, аналитической работы с целью установления причастных лиц.

В Солигорске задержаны «гастролеры», подозреваемые в совершении серии краж на территории Беларуси
В Солигорске задержаны «гастролеры», подозреваемые в совершении серии краж на территории Беларуси
В Солигорске задержаны «гастролеры», подозреваемые в совершении серии краж на территории Беларуси

Первые «зацепки» получили сотрудники угро Гродненщины. По оперативной информации, кражи совершались гражданином Украины, ранее судимым за аналогичные преступления на родине, а также гражданином России. Периодически себе в помощники они привлекали кого-то из шестерых граждан Украины (все с 1983 по 1990 г.р.).

Злоумышленники соблюдали строгие меры конспирации. Прибывали в Беларусь с территории Украины или России разным транспортом, в том числе общественным или взятым напрокат, а также пешком. Средствами связи не пользовались, для маскировки переодевались.

В Солигорске задержаны «гастролеры», подозреваемые в совершении серии краж на территории Беларуси

Следственными органами по данным фактам возбуждены уголовные дела по ст. 205 УК Республики Беларусь (кража).

ИСТОЧНИК: МВД РБ.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
Теги: Гродно, Могилев
 
 
Ссылка на источник 75
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
23 февраля 2019 20:53 3384 В Солигорске задержаны «гастролеры», подозреваемые...
 
Новости дня
Новости разные
 
Собаки уже ездят не только в автобусах, но и в маршрутных такси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика