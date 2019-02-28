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Слет передовиков – Огромный фоторепортаж
01.03.2019 — Разное | Горецкий вестник
Сегодня в Горках прошел слет передовиков народного хозяйства. Победителей районного соревнования по социально-экономическому развитию чествовали во Дворце культуры БГСХА. Программа праздника включала также концерт, выставки, дегустации и работу торговых рядов.
Фото Михаила Левцова
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Сегодня в Горках прошел слет передовиков народного хозяйства. Победителей районного соревнования по социально-экономическому развитию чествовали во Дворце...
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