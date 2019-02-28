«Большой разговор» Лукашенко в кадре и за кадром

Разговор с Александром Лукашенко – большое событие для любого журналиста. На это мероприятие приехали сотни представителей белорусских СМИ Беларуси и иностранных изданий. Дискуссия проходила в пресс-центре выставочного центра, отмечает корреспондент телеканала «МИР 24» Андрей Алексеенко.

Сегодняшний «Большой разговор» президента с журналистами и экспертным сообществом стал вторым. Два года назад в дискуссии участвовали 100 человек, то в этом году 200.

Президент Беларуси для журналистов и экспертов – собеседник интересный. Он – ньюсмейкер, постоянно подкидывает новые темы для репортажей и расследований. При этом президент умеет подать любой факт по-своему: где-то с юмором, а где-то жестко.

Журналисты в пресс-центре сегодня ловят каждое слово президента. Известная белорусская телеведущая выпуск итоговой аналитической программы верстает прямо в пресс-центре, акцентирует внимание корреспондентов на яркие высказывания президента.

Фотокорреспондент Андрей Покумейко за время большого разговора успел более тысячи раз нажать на затвор фотоаппарата. Нужно найти интересный ракурс, поймать яркую эмоцию президента. Потом отобрать и отредактировать кадры и оперативно отправить в редакцию. Из полусотни фотографий только 20 попадут на ленту агентства.

«В зале немного точек для съемки. Две-три точки мы для себя нашли: чтобы на фоне был государственный флаг, чтобы был чистый фон, чтобы была чистая картинка без рекламы, людей, голов и прочего», – отметил фотокорреспондет информационного агентства Андрей Покумейко.

Компьютер, два блокнота и шоколад. Все важные заявления Александра Лукашенко журналистка Вероника фиксирует в ноутбуке. Темы для разговора с экспертами – в блокнот. Сладкое – для перекуса.

Корреспондент телеканала «МИР» Ольга Забелич сегодня, как никогда, была близка к президенту. Она сидела за столом рядом с Александром Лукашенко.

Президент в ходе встречи напомнил, что его выступление транслирует телеканал «МИР» , который смотрят миллионы зрителей по всему Содружеству.

«Эту телетрансляцию сейчас ведет телеканал «МИР», это вообще миллионы человек, они смотрят сейчас, во всех республиках смотрят. Я понимаю, что и вы, и я не хотим выглядеть там ретроградами или плохими людьми, мы стараемся быть лучше», – сказал Лукашенко.

Сегодня полсотни журналистов освещали «Большой разговор» с президентом в пресс-центре. Оттуда улетали самые горячие новости. За 7,5 часов корреспонденты успели выпить сотни чашек кофе, чая и съесть бесчисленное число бутербродов и булочек. Пищи было достаточно и для ума, и для тела.



