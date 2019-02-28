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Александр Лукашенко: «С территории Беларуси никогда не будет никаких войн и конфликтов»

01.03.2019 20:37 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 1 марта, когда хотя бы календарно, но становится очевидным неотвратимое приближение весны, в Национальном выставочном центре собрались более 200 журналистов, экспертов, чиновников и бизнесменов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Формат «Большого разговора с Президентом» зарекомендовал себя как удобная площадка для обсуждения самых острых вопросов белорусской политики и экономики для людей с активной гражданской позицией. Прошло два года с момента первой встречи. Накопилось много тем для откровенной доверительной беседы.

Александр Лукашенко: «С территории Беларуси никогда не будет никаких войн и конфликтов»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Стоит отреагировать на современные вызовы, сделать шаг в направлении укрепления собственной военной мощи, как сразу начинаются волнения и в международных политических кругах, и на просторах интернета. Правда, тут действуют все, о которых я говорю, избирательно. Для Беларуси это плохо.

Вчера вы ознакомились с новостью, что наша добрая соседка Польша до 2026 года на оборону истратит 50 миллиардов долларов. Тишина. Всё нормально. И наши тоже не анализируют это.

К слову, тоже одна из последних новостей, касающаяся нашей обороны и безопасности, – Россия будет укреплять Западный округ свой. Западный российский округ и другие части, ближе к Москве, и наша армия, которая является основой, – это единая группировка вооруженных сил на этом направлении, которая непосредственно соприкасается с НАТО. Так вот, если бы завтра прошла новость о том, что Россия какой-то полк добавила к западу от Москвы, отдельные бы гвалтом кричали. Вот вам и отношение к двум фактам. Давайте будем тогда вырабатывать какой-то критерий и оценивать эти события по определенному критерию. Я уже тысячу раз заявлял об этом, что с территории Беларуси никогда не будет никаких войн и конфликтов.

Александр Лукашенко об отношениях с Россией: «Мы у вас никогда не были нахлебниками и не будем»

В начале разговора много было сказано о возможности слышать объективную информацию. Сегодня медийное поле – это практически стена шума, в котором достоверные новости могут быть похоронены под фейками. Никто не хочет быть обманутым. Сегодня тот самый случай, когда можно услышать ответы на любые вопросы из уст первого лица.

Александр Лукашенко: «С территории Беларуси никогда не будет никаких войн и конфликтов»

Александр Лукашенко:  
Я еще раз призываю к объективности, когда вы оцениваете как эксперты те или иные события или средства массовой информации, которые подают это событие. Наши люди, и мы в том числе, научились держать удар. Мы точно знаем, что сила в справедливости и в правде. Вопрос только во времени. Поэтому встреча с вами – это возможность донести ее до народа. Особую нишу в работе масс-медиа занимают эксперты. Вы – лидеры мнений.

Александр Лукашенко: «Белорусы сегодня хотят быть вместе с Россией, но жить в своей квартире»

Александр Лукашенко: «С территории Беларуси никогда не будет никаких войн и конфликтов»

Александр Лукашенко: «С территории Беларуси никогда не будет никаких войн и конфликтов»
 
Теги: Новости, Последние новости
 
 
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