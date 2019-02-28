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«Жертвовали своей жизнью не просто так». В Минске почтили память сотрудников МВД и военнослужащих, погибших при исполнении
Новости Беларуси. Дань памяти. В Минске возложили цветы к памятнику сотрудникам МВД и военнослужащим внутренних войск, погибшим при исполнении служебных обязанностей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Церемония прошла в торжественной обстановке. На нее собрались руководство ведомства, родственники правоохранителей, отдавших жизнь за благополучие граждан.
Иван Подгурский, первый заместитель министра внутренних дел Беларуси:
Мы понимаем, что люди, которые погибли, они жертвовали своей жизнью не просто так, а выполняя свои служебные обязанности по защите охраны общественного порядка. Они жертвовали жизнью ради тех людей, которые на сегодняшний день есть. И мы ежегодно в день своего праздника приходим сюда, чтобы почить их память.
Добавим, более чем за 100-летнюю историю столичной милиции головы сложили 26 работников правоохранительных органов.
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«Жертвовали своей жизнью не просто так». В Минске почтили память сотрудников МВД и военнослужащих, погибших при исполнении
Новости Беларуси. Дань памяти. В Минске возложили цветы к памятнику сотрудникам МВД и военнослужащим внутренних войск, погибшим при исполнении служебных...
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