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«Жертвовали своей жизнью не просто так». В Минске почтили память сотрудников МВД и военнослужащих, погибших при исполнении

01.03.2019 20:25 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Дань памяти. В Минске возложили цветы к памятнику сотрудникам МВД и военнослужащим внутренних войск, погибшим при исполнении служебных обязанностей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Жертвовали своей жизнью не просто так». В Минске почтили память сотрудников МВД и военнослужащих, погибших при исполнении

«Жертвовали своей жизнью не просто так». В Минске почтили память сотрудников МВД и военнослужащих, погибших при исполнении

«Жертвовали своей жизнью не просто так». В Минске почтили память сотрудников МВД и военнослужащих, погибших при исполнении

Церемония прошла в торжественной обстановке. На нее собрались руководство ведомства, родственники правоохранителей, отдавших жизнь за благополучие граждан.

«Жертвовали своей жизнью не просто так». В Минске почтили память сотрудников МВД и военнослужащих, погибших при исполнении

Иван Подгурский, первый заместитель министра внутренних дел Беларуси:
В Министерстве внутренних дел сложилась традиция почтения сотрудников, которые погибли при исполнении служебного долга. И с годами она не меняется. Она становится острее.

Мы понимаем, что люди, которые погибли, они жертвовали своей жизнью не просто так, а выполняя свои служебные обязанности по защите охраны общественного порядка. Они жертвовали жизнью ради тех людей, которые на сегодняшний день есть. И мы ежегодно в день своего праздника приходим сюда, чтобы почить их память.

Добавим, более чем за 100-летнюю историю столичной милиции головы сложили 26 работников правоохранительных органов.

«Жертвовали своей жизнью не просто так». В Минске почтили память сотрудников МВД и военнослужащих, погибших при исполнении

«Жертвовали своей жизнью не просто так». В Минске почтили память сотрудников МВД и военнослужащих, погибших при исполнении

«Жертвовали своей жизнью не просто так». В Минске почтили память сотрудников МВД и военнослужащих, погибших при исполнении
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Дань памяти. В Минске возложили цветы к памятнику сотрудникам МВД и военнослужащим внутренних войск, погибшим при исполнении служебных...
 
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