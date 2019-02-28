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С 1 марта вода, канализация и электричество оплачиваются по единому льготному тарифу
Новости Беларуси. С начала марта платежи за некоторые виды коммунальных услуг для всех начисляются по новой системе. Отменяется дифференцированная оплата за техобслуживание жилых домов, водоснабжение и канализацию, а также за электрическую энергию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это значит, что больше не существует лимитов, потребление сверх которых оплачивалось по полным тарифам. Теперь, если в квартире прописан хотя бы один человек, за всю потребленную, например, воду, плата будет начисляться по льготному тарифу. Жировки с этими изменениями придут в апреле.
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Новости Беларуси. С начала марта платежи за некоторые виды коммунальных услуг для всех начисляются по новой системе. Отменяется дифференцированная оплата за...
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