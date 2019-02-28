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С 1 марта вода, канализация и электричество оплачиваются по единому льготному тарифу

01.03.2019 20:23 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. С начала марта платежи за некоторые виды коммунальных услуг для всех начисляются по новой системе. Отменяется дифференцированная оплата за техобслуживание жилых домов, водоснабжение и канализацию, а также за электрическую энергию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это значит, что больше не существует лимитов, потребление сверх которых оплачивалось по полным тарифам. Теперь, если в квартире прописан хотя бы один человек, за всю потребленную, например, воду, плата будет начисляться по льготному тарифу. Жировки с этими изменениями придут в апреле.

Больше новостей экономики за 1 марта здесь.
 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. С начала марта платежи за некоторые виды коммунальных услуг для всех начисляются по новой системе. Отменяется дифференцированная оплата за...
 
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