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Ночью 3 марта ЕРИП может работать с перебоями
Новости Беларуси. ЕРИП предупредил о проведении плановых работ третьего марта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Они будут проводиться с часу ночи до шести утра. В это время возможны перебои в доступе к системе продолжительностью до двух часов.
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Новости Беларуси. ЕРИП предупредил о проведении плановых работ третьего марта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они будут проводиться с часу ночи до...
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