Ночью 3 марта ЕРИП может работать с перебоями

Новости Беларуси. ЕРИП предупредил о проведении плановых работ третьего марта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они будут проводиться с часу ночи до шести утра. В это время возможны перебои в доступе к системе продолжительностью до двух часов.